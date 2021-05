НХЛ. 100 очков Макдэвида, «Рейнджерс» обыграли «Бостон», «Вашингтон» — «Филадельфию»

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич сделал три результативные передачи. В его активе 8 (1+7) очков в восьми последних матчах. Всего 54 играх сезона он набрал 47 (20+28) баллов.

Еще один российский форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов забросил вторую шайбу в сезоне.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин появился на льду в третьем периоде, заменив получившего травму Кита Кинкейда. Россиянин успел отразить 7 из 9 бросков соперника.

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов стал автором результативной передачи в овертайме. Российский хоккеист набрал 22-е (8+14) очко в сезоне.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский впервые в сезоне пропустил пять шайб. Россиянин в этом матче отразил 30 из 35 бросков. При этом Василевский продолжает лидировать среди голкиперов по числу выигранных матчей в сезоне.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал автором двух результативных передач. Россиянин в матче с «Анахаймом» набрал 50-е и 51-е очко в текущем сезоне.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал автором гола и трех результативных передач. Благодаря этому он достиг отметки в 100 (32+68) очков в текущем сезоне. Для этого канадцу потребовалось 53 матча.

Макдэвид стал девятым игроком в истории, кому удалось набрать 100 очков за такое или меньшее количество матчей. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, набравшему 100 очков в 34 матчах в сезоне-1981/82.

100 points in 53 games. Just let that sink in.

#NHLStats pic.twitter.com/ux3xQuwjJX