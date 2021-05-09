НХЛ. 100 очков Макдэвида, «Рейнджерс» обыграли «Бостон», «Вашингтон» — «Филадельфию»

«Питтсбург» — «Баффало» 1:0

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Баффало» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Голы: Картер — 17 (Годро), 21:58 — 1:0Вратари: Лагас — Хаузер (58:42)Штраф: 2 — 4Броски: 23 (3+6+14) — 29 (11+13+5)

«Питтсбург» — «Баффало»

«Бостон» — «Рейнджерс» 4:5

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич сделал три результативные передачи. В его активе 8 (1+7) очков в восьми последних матчах. Всего 54 играх сезона он набрал 47 (20+28) баллов.

Еще один российский форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов забросил вторую шайбу в сезоне.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин появился на льду в третьем периоде, заменив получившего травму Кита Кинкейда. Россиянин успел отразить 7 из 9 бросков соперника.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Рейнджерс» — 4:5 (0:0, 1:1, 3:4) Голы: Миллер — 5 (Ричардс, Хытил), 26:21 — 0:1. Ритчи — 15 (Дебраск, Макэвой), 38:12 — 1:1. Пастрняк — 20 (Маршан), 40:21 — 2:1. Зибанежад — 23 (Бучневич, Строум), 45:22 — 2:2. Лафренье — 12 (Битетто, Бучневич), 47:26 — 2:3. Кравцов — 2 (Строум, Джонс), 49:36 — 2:4. Маршан — 28 (бол., Крейчи), 54:08 — 3:4. Зибанежад — 24 (Бучневич), 58:07 — 3:5. Бержерон — 23 (Грызлик, Макэвой), 58:39 — 4:5Вратари: Раск (58:47) — Кинкейд (Шестеркин, 48:50)Штраф: 2 — 6Броски: 39 (9+19+11) — 23 (7+5+11)

«Бостон» — «Рейнджерс»

«Торонто» — «Монреаль» 3:2

«Торонто» — «Монреаль»

«Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 5:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) Голы: Эберле — 16 (Барзал, Комаров), 18:01 — 1:0. Юнссон — 5 (Теннисон, Маклеод), 24:58 — 1:1. Нельсон — 17 (бол., Вальстрем, Ледди), 29:00 — 2:1. Нельсон — 18 (Бэйли, Бовилье), 32:40 — 3:1. Палмиери — 10 (Вальстрем, Пелек), 43:32 — 4:1. Барзал — 16 (Комаров), 44:09 — 5:1Вратари: Сорокин — БлэквудБроски: 4 — 6Штраф: 27 (12+11+4) — 24 (4+7+13)

«Айлендерс» — «Нью-Джерси»

«Коламбус» — «Детройт» 5:4

«Коламбус» — «Детройт»

«Виннипег» — «Оттава» 2:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Оттава» — 2:4 (0:2, 1:0, 1:2) Голы: К. Браун — 20 (Мете, Пинто), 10:13 — 0:1. Штютцле — 10 (Зуб), 11:29 — 0:2. Эпплтон — 10 (Шайфли), 20:55 — 1:2. Штютцле — 11 (К. Браун, Пинто), 45:11 — 1:3. Шайфли — 20 (Уилер, Форборт), 59:07 — 2:3. Штютцле — 12 (бол., К. Браун), 59:54 — 2:4Вратари: Хеллибак (59:20 — 59:27, 59:39 — 59:54) — ГуставссонШтраф: 4 — 4Броски: 29 (10+8+11) — 23 (5+7+11)

«Виннипег» — «Оттава»

«Вашингтон» — «Филадельфия» 2:1 ОТ

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов стал автором результативной передачи в овертайме. Российский хоккеист набрал 22-е (8+14) очко в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Филадельфия» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) Голы: Лотон — 9 (ван Римсдайк), 43:42 — 0:1. Эллер — 8 (Манта, Шульц), 59:20 — 1:1. Шири — 14 (Дауд, Орлов), 64:00 — 2:1Вратари: Андерсон — ЛионШтраф: 40 (13+6+18+3) — 29 (8+12+7+2)Броски: Орлов (23.04/1/+2) — Проворов (25.36/1/-1)

«Вашингтон» — «Филадельфия»

«Флорида» — «Тампа-Бэй» 5:1

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский впервые в сезоне пропустил пять шайб. Россиянин в этом матче отразил 30 из 35 бросков. При этом Василевский продолжает лидировать среди голкиперов по числу выигранных матчей в сезоне.

«Флорида» — «Тампа-Бэй»

«Нэшвилл» — «Каролина» 3:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Каролина» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) Голы: Канин — 9 (Гранлунд, Экхольм), 32:27 — 1:0. Канин — 10 (Гранлунд, Эллис), 47:41 — 2:0. Гики — 3 (Лоренц, Маккормик), 49:07 — 2:1. Хаула — 9 (Ярнкрок), 58:57 — 3:1Вратари: Сарос — НедельковичШтраф: 2 — 6Броски: 30 (9+11+10) — 22 (7+8+7)

«Нэшвилл» — «Каролина»

«Миннесота» — «Анахайм» 4:3

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал автором двух результативных передач. Россиянин в матче с «Анахаймом» набрал 50-е и 51-е очко в текущем сезоне.

«Миннесота» — «Анахайм»

«Вегас» — «Сент-Луис» 4:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Сент-Луис» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) Голы: Смит — 12 (Каррье, Колесар), 12:26 — 1:0. Стивенсон — 14 (мен., Пьетранджело), 13:32 — 2:0. Парэйко — 2, 39:23 — 2:1. Смит — 13 (бол., Мартинес, Пьетранджело), 44:11 — 3:1. Смит — 14 (п.в.), 59:11 — 4:1Вратари: Флери — Хуссо (58:57)Штраф: 10 — 12Броски: 29 (10+11+8) — 21 (3+5+13)

«Вегас» — «Сент-Луис»

«Эдмонтон» — «Ванкувер» 4:3

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал автором гола и трех результативных передач. Благодаря этому он достиг отметки в 100 (32+68) очков в текущем сезоне. Для этого канадцу потребовалось 53 матча.

Макдэвид стал девятым игроком в истории, кому удалось набрать 100 очков за такое или меньшее количество матчей. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, набравшему 100 очков в 34 матчах в сезоне-1981/82.

100 points in 53 games. Just let that sink in.

#NHLStats pic.twitter.com/ux3xQuwjJX — NHL Public Relations (@PR_NHL) May 9, 2021

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Ванкувер» — 4:3 (1:0, 3:3, 0:0) Голы: Макдэвид — 32 (Бир, Нерс), 0:45 — 1:0. Пулюярви — 15 (Макдэвид, Бэрри), 26:53 — 2:0. Миллер — 13, 29:12 — 2:1. Бойд — 4 (Веси), 31:40 — 2:2. Драйзайтль — 29 (бол., Нил, Макдэвид), 32:27 — 3:2. Граовац — 2 (Гаврилюк, Хьюз), 34:21 — 3:3. Драйзайтль — 30 (бол., Макдэвид, Нерс), 39:20 — 4:3Вратари: Смит — Демко (57:59)Штраф: 10 — 8Броски: 34 (12+19+3) — 25 (5+12+8)

«Эдмонтон» — «Ванкувер»

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» 2:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0) Голы: Тэйвз — 8 (Бураковски, Комфер), 4:46 — 0:1. Макар — 8 (бол., Рантанен, Бураковски), 10:31 — 0:2. Уокер — 4 (Виларди, Иафалло), 13:58 — 1:2. Тэйвз — 9 (Макар, Белльмар), 29:45 — 1:3. Купари — 1 (Андерссон, Уокер), 45:21 — 2:3Вратари: Петерсен — Юханссон (59:53)Штраф: 6 — 4Броски: 18 (6+5+7) — 30 (12+14+4)

«Лос-Анджелес» — «Колорадо»

«Сан-Хосе» — «Аризона» 4:5 Б

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Аризона» — 4:5 ОТ (2:2, 1:1, 1:1, 0:1) Голы: Дворак — 16 (Кессел, Экман-Ларссон), 3:32 — 0:1. Балцерс — 8 (Хмелевски, Гэмбрелл), 6:44 — 1:1. Дворак — 17 (бол., Фишер, Кессел), 11:36 — 1:2. Лабанк — 12, 15:28 — 2:2. Майер — 12 (Лабанк), 25:26 — 3:2. Йеник — 2 (Фишер, Седерстрем), 26:20 — 3:3. Гарлэнд — 12 (Голигоски, Чикран), 56:07 — 3:4. Барабанов — 3 (Хертл, Кейн), 59:11 — 4:4. Кессел — 20, 62:30 — 4:5Вратари: Мельничук (61:24) — ХиллШтраф: 6 — 6Броски: 48 (19+14+14+1) — 32 (8+17+4+3)