В матче регулярного сезона НХЛ «Баффало» будет принимать «Бостон». Матч пройдет в «КиБанк Центре» 21 апреля. Начало встречи — в 01:30 мск. «Баффало» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Баффало»

Команда из Буффало в 45 поединках регулярного первенства смогла набрать всего 31 балл. В турнирной таблице Восточного дивизиона она находится на последнем месте.

В начале апреля «Баффало» удалось завоевать три победы в четырех матчах. Одну из них «Сэйбрз» одержали в дуэли с «Филадельфией» (6:1).

А после поражения от «Рейнджерс» (2:3 ОТ) «мечи» дали Нью-Йоркскому клубу ответку (3:2 Б) и хлопнули «Джерси» (5:3).

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После неплохого старта подопечные Дона Гранато дважды остались без очков. Это были игры с «Нью-Джерси» (3:6) и «Вашингтоном» (3:4). Но позже «Баффало» снова разделался с «Филадельфией» (5:3).

Далее была встреча с «Бостоном», в которой ребята Гранато слились (2:3 Б). Затем «Баффало» разгромил «Вашингтон» (5:2), а также по разу проиграл (2:3) и победил «Питтсбург» (4:2).

«Бостон»

Хоккейный клуб из Массачусетса провел в регулярном первенстве 43 встречи, в которых набрал 56 баллов. В зачете Восточного дивизиона он оказался на четвертой строчке.

Последняя гостевая встреча состоялась 10 апреля. В тот день «Бостон» в «Веллс Фарго Центре» потерпел поражение от «Филадельфии» (2:3). Пять крайних матчей «Бис» провели у себя дома.

Спустя пару дней после выезда в Филадельфию коллектив Брюса Кэссиди в «ТД Гарден» принял «Вашингтон». В этом матче «медведи» получили от «Кэпс» пачку шайб и уступили разгромно (1:8).

Но после погрома «Бостон» провел серию без поражений из четырех матчей. В ее ходе «Брюинз» разобрались с «Баффало» (3:2 Б), «Айлендерс» (4:1; 3:0) и «Вашингтоном» (6:3).

Прогноз

Победа «Баффало» оценивается в 4.52, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.00, а на победу «Бостона» — 1.65.

В текущем месяце «Сэйбрз» приняли участие в 11 матчах. Победить им удалось в шести встречах, что уже намного лучше их предыдущих результатов и полосы из 18 поражений.

Особенно смело коллектив Дона Гранато бьется с лидерами дивизиона, включая и «Бостон», которому хозяева вновь должны навязать борьбу. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Баффало» больше 2 за 1.80.