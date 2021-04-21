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    Последний клуб Восточного дивизиона удивит гостей из Бостона?

    «Баффало» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 1.80) на хоккейный матч НХЛ 21 апреля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Баффало Сэйбрз Прогнозы на Бостон Брюинз
    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Бостон»
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    Маттиас Самуэльссон
    В матче регулярного сезона НХЛ «Баффало» будет принимать «Бостон». Матч пройдет в «КиБанк Центре» 21 апреля. Начало встречи — в 01:30 мск. «Баффало» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.50
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.62
  • Ставка!
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    «Баффало»

    Команда из Буффало в 45 поединках регулярного первенства смогла набрать всего 31 балл. В турнирной таблице Восточного дивизиона она находится на последнем месте.

    В начале апреля «Баффало» удалось завоевать три победы в четырех матчах. Одну из них «Сэйбрз» одержали в дуэли с «Филадельфией» (6:1).

    А после поражения от «Рейнджерс» (2:3 ОТ) «мечи» дали Нью-Йоркскому клубу ответку (3:2 Б) и хлопнули «Джерси» (5:3).

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    После неплохого старта подопечные Дона Гранато дважды остались без очков. Это были игры с «Нью-Джерси» (3:6) и «Вашингтоном» (3:4). Но позже «Баффало» снова разделался с «Филадельфией» (5:3).

    Далее была встреча с «Бостоном», в которой ребята Гранато слились (2:3 Б). Затем «Баффало» разгромил «Вашингтон» (5:2), а также по разу проиграл (2:3) и победил «Питтсбург» (4:2).

    «Бостон»

    Хоккейный клуб из Массачусетса провел в регулярном первенстве 43 встречи, в которых набрал 56 баллов. В зачете Восточного дивизиона он оказался на четвертой строчке.

    Последняя гостевая встреча состоялась 10 апреля. В тот день «Бостон» в «Веллс Фарго Центре» потерпел поражение от «Филадельфии» (2:3). Пять крайних матчей «Бис» провели у себя дома.

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    • Спустя пару дней после выезда в Филадельфию коллектив Брюса Кэссиди в «ТД Гарден» принял «Вашингтон». В этом матче «медведи» получили от «Кэпс» пачку шайб и уступили разгромно (1:8).

    Но после погрома «Бостон» провел серию без поражений из четырех матчей. В ее ходе «Брюинз» разобрались с «Баффало» (3:2 Б), «Айлендерс» (4:1; 3:0) и «Вашингтоном» (6:3).

    Прогноз

    Победа «Баффало» оценивается в 4.52, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.00, а на победу «Бостона» — 1.65.

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    В текущем месяце «Сэйбрз» приняли участие в 11 матчах. Победить им удалось в шести встречах, что уже намного лучше их предыдущих результатов и полосы из 18 поражений.

    Особенно смело коллектив Дона Гранато бьется с лидерами дивизиона, включая и «Бостон», которому хозяева вновь должны навязать борьбу. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Баффало» больше 2 за 1.80.

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