В матче регулярного сезона НХЛ «Колорадо» будет принимать «Вегас». Матч пройдет на «Болл Арене» 27 марта. Начало встречи — в 22:00 мск. «Колорадо» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

Команда из Денвера сыграла в 32 матчах регулярного сезона и заполучила в них 45 очков. Сейчас она занимает вторую позицию в рейтинге Западного дивизиона.

С 11 по 23 марта «Колорадо» добыл семь побед подряд. Шесть поединков «Эвс» провели в родных стенах. Их удачная серия стартовала с игры против «Аризоны» (2:1 ОТ).

Затем подопечные Джареда Беднара дважды прибили «Лос-Анджелес» (2:0; 4:1), разнесли «Анахайм» (8:5) и «Миннесоту» (5:1; 6:0), а также разгромили «Аризону» (5:1).

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Но в очередной игре с «койотами» «Колорадо» уступил, прервав свою серию (4:5 Б). В недавнем поединке денверский клуб одержал верх над «Вегасом» (5:1).

«Вегас»

Коллектив из Невады провел в регулярном чемпионате 31 встречу и набрал за все это время 45 очков. В зачете Западного дивизиона он является лидером.

Недавно у «Вегаса» также была неплохая победная серия, которая продлилась 5 матчей. Сперва на чужом льду «отбросы» обыграли «Сент-Луис» (5:4 ОТ; 5:1).

А на «Т-Мобайл Арене» ребята Питера Дебура разобрались с «Сан-Хосе» (2:1; 5:4). Еще в одном матче непобедимого отрезка «клинки» взяли верх над «Лос-Анджелесом» (4:2).

Вторая стыковая встреча с «Кингз» закончилась для «Вегаса» поражением (1:3). Позже команда из Невады катнула «Сент-Луис» (5:1) и крупно проиграла «Колорадо» (1:5).

Прогноз

Победа «Колорадо» оценивается в 2.06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Вегаса» — 3.17.

В последнее время «Колорадо» сильно прибавил, благодаря чему перед игрой с лидером дивизиона он считается фаворитом, имея лучшие показатели в нападении.

Однако коллектив Питера Дебура не особо сбавил обороты. Он по-прежнему один из сильнейших в атаке и надежный в защите. Поэтому в грядущей встрече не все так очевидно. Наши прогноз и ставка — победа «Вегаса» или ничья за 1.84.