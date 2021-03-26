НХЛ. Дубли Кузнецова и Бучневича, шайбы Овечкина, Орлова, Капризова и Михеева

«Коламбус» — «Каролина» 3:4 ОТ

«Коламбус» на своем льду уступил «Каролине» в овертайме — 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1). Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Каролина» — 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1) Голы: Веренски — 4 (Стенлунд, Джонс), 27:03 — 1:0. Пакетт — 3 (Шей, Лоренц), 27:49 — 1:1. Нечас — 7 (Свечников, Бин), 37:16 — 1:2. Аткинсон — 12 (бол., Лайне, Джонс), 43:20 — 2:2. Нидеррайтер — 14 (Слэвин, Хэмилтон), 55:42 — 2:3. Бьоркстранд — 12 (Аткинсон, Джонс), 59:44 — 3:3. Ахо — 14 (Нечас), 61:26 — 3:4Вратари: Корписало (57:31 — 59:44) — НедельковичШтраф: 4-6Броски: 36 (8+14+14+0) — 33 (14+9+8+2)

«Коламбус» занимает пятое место в Центальном дивизионе, «Каролина» — вторая.

«Коламбус» — «Каролина»

«Оттава» — «Торонто» 2:3 ОТ

Гол Ильи Михеева помог «Торонто» обыграть на выезде «Оттаву» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Торонто» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) Голы: К. Браун — 7 (мен., Тирни), 18:53 — 1:0. Михеев — 5 (Броди, Хаймэн), 34:40 — 1:1. Спецца — 8 (Керфут), 50:41 — 1:2. Форментон — 1 (Бишоп, Дзингел), 53:14 — 2:2. Холл — 2 (Марнер, Мэттьюс), 64:42 — 2:3Вратари: Форсберг — КэмпбеллШтраф: 6-6Броски: 31 (8+16+6+1) — 41 (12+17+8+4)

«Оттава» идет последней на Севере, «Торонто» возглавляет этот дивизион.

«Оттава» — «Торонто»

«Питтсбург» — «Баффало» 4:0

«Питтсбург» на своем льду разгромил «Баффало» со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Сидни Кросби оформил ассистентский хет-трик.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Баффало» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) Голы: Зогорна — 1 (Анджелло, Годро), 17:21 — 1:0. Маккэн — 6 (бол., Летанг, Кросби), 21:27 — 2:0. Маккэн — 7 (бол., Летанг, Кросби), 48:56 — 3:0. Гюнтцель — 14 (п.в., Раст, Кросби), 58:54 — 4:0Вратари: Десмит — Токарски (57:31 — 58:54)Штраф: 8-8Броски: 31 (12+9+10) — 36 (15+5+16)

«Сэйбрз» потерпели 16-е поражение подряд и плотно засел на последнем месте в Восточном дивизионе, «пингвины» идут третьими .

«Питтсбург» — «Баффало»

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» 4:3

«Вашингтон» дома переиграл «Нью-Джерси» со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). Российский нападающий Евгений Кузнецов оформил дубль. Александр Овечкин и Дмитрий Орлов забросили по одной шайбе.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) Голы: Меркли — 2, 1:23 — 0:1. Орлов — 4 (Шульц, Спронг), 3:10 — 1:1. Вуд — 10 (Куокканен, Сиверсон), 26:20 — 1:2. Овечкин — 15 (Спронг, Карлсон), 27:15 — 2:2. Кузнецов — 4 (Овечкин, Диллон), 31:47 — 3:2. Братт — 3 (бол., Смит, Заха), 51:04 — 3:3. Кузнецов — 5 (Шульц), 52:06 — 4:3Вратари: Ванечек — Блэквуд (58:15)Штраф: 6-4Броски: 22 (4+9+9) — 24 (11+6+7)

«Вашингтон» идет на втором месте в таблице Восточного дивизиона. «Нью-Джерси» располагается на седьмой строчке.

«Вашингтон» — «Нью-Джерси»

«Бостон» — «Айлендерс» 3:4 ОТ

«Бостон» проиграл в овертайме «Айлендерс» — ОТ 3:4 (2:0, 0:1, 1:2, 0:1). Автором победной шайбы стал Энтони Бовиллье. Российский вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Айлендерс» — 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1) Голы: Кулман — 1 (Макэвой, Бьорк), 11:42 — 1:0. Кэмпфер — 1 (бол., Макэвой, Крейчи), 17:35 — 2:0. Пажо — 11 (Мэйфилд, Комаров), 27:21 — 2:1. Бэйли — 5 (Нельсон, Ледди), 44:33 — 2:2. Вальстрем — 9 (Пажо, Бовилье), 57:04 — 2:3. Бьорк — 2 (Койл, Вагнер), 57:58 — 3:3. Бовилье — 5 (Ледди, Пажо), 60:21 — 3:4Вратари: Раск (Галак, 20:00) — ВарламовШтраф: 2-8Броски: 32 (10+13+9+0) — 27 (6+12+7+2)

«Бостон» идет четвертым на Востоке, «Айлендерс» возглавляет этот дивизион.

«Бостон» — «Айлендерс»

«Филадельфия» — «Рейнджерс» 3:8

«Рейнджерс» разгромил «Филадельфию» со счетом 8:3 (3:0, 3:2, 2:1). В составе победителей хет-триком отметился Мика Зибанеджад, в активе которого также три результативные передачи. На счету Павла Бучневича дубль.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Рейнджерс» — 3:8 (0:3, 2:3, 1:2) Голы: Строум — 11 (Панарин, Фокс), 8:01 — 0:1. Бучневич — 12 (Крайдер, Зибанежад), 8:53 — 0:2. Зибанежад — 8 (бол., Фокс, Строум), 13:36 — 0:3. Зибанежад — 9 (бол., Фокс, Строум), 20:54 — 0:4. Зибанежад — 10 (бол., Строум, Фокс), 22:06 — 0:5. Миллер — 3 (Лемье, Зибанежад), 22:42 — 0:6. Жиру — 9 (Хэйс, Фараби), 23:46 — 1:6. Хэйс — 10 (бол., Кутюрье, Гостисбеер), 33:34 — 2:6. Бучневич — 13 (мен., Фокс, Зибанежад), 40:33 — 2:7. Кутюрье — 9 (бол., Конекны, Гостисбеер), 41:28 — 3:7. Хытил — 5 (Лафренье, Труба), 58:02 — 3:8Вратари: Харт (Эллиотт, 22:06) — ШестеркинШтраф: 42-28Броски: 44 (8+18+18) — 22 (7+7+8)

«Филадельфия» и «Рейнджерс» имеют по 34 очка и делят пятую строку на Востоке.

«Филадельфия» — «Рейнджерс»

«Миннесота» — «Сент-Луис» 2:0

«Миннесота» выиграла у «Сент-Луиса» со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). Голами отметились швед Маркус Юханссон и россиянин Кирилл Капризов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Сент-Луис» — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) Голы: Юханссон — 3 (Фиала, Бродин), 25:46 — 1:0. Капризов — 11 (Зуккарелло), 35:21 — 2:0Вратари: Тэлбот — Биннингтон (56:39)Штраф: 16-16Броски: 11 (2+6+3) — 37 (10+14+13)

«Миннесота» идет на третьем месте в Западном дивизионе. «Сент-Луис» занимает четвертую строчку.

«Миннесота» — «Сент-Луис»

«Нэшвилл» — «Детройт» 7:1

«Нэшвилл» обыграл «Детройт» о счетом 7:1 (4:1, 1:0, 2:0). Нападающий «Предаторз» Рокко Гримальди забросил четыре шайбы.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Детройт» — 7:1 (4:1, 1:0, 2:0) Голы: Гримальди — 4 (Хаула, Казинс), 5:34 — 1:0. Толванен — 8 (бол., Йоси, Форсберг), 7:23 — 2:0. Гримальди — 5, 7:39 — 3:0. Гримальди — 6 (Хаула), 8:08 — 4:0. Райан — 7 (бол., Юос, Фаббри), 19:05 — 4:1. Гранлунд — 7 (Йоси, Фаббро), 32:19 — 5:1. Оливье — 3 (Харпур), 44:29 — 6:1. Гримальди — 7, 57:29 — 7:1Вратари: Сарос — Грайсс (Пикар, 7:39)Штраф: 8-8Броски: 30 (13+8+9) — 21 (11+5+5)

«Нэшвилл» идет на шестом месте в Центральном дивизионе, «Детройт» — восьмой.

«Нэшвилл» — «Детройт»

«Чикаго» — «Флорида» 3:0

«Чикаго» обыграл «Флориду» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Защитник «Блэкхокс» Никита Задоров очков не набрал, голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 18 бросков из 20.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Флорида» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Голы: Кейн — 13 (бол., Седерберг, Хагель), 21:05 — 1:0. Зутер — 10 (Дебринкэт, Кейн), 23:34 — 2:0. Хагель — 4 (п.в., Мерфи), 58:36 — 3:0Вратари: Ланкинен — Бобровский (57:52 — 58:36)Штраф: 17-21Броски: 21 (7+9+5) — 41 (13+17+11)

«Чикаго» занимает четвертое место в Центральном дивизионе, «Флорида» — третья.

«Чикаго» — «Флорида»

«Даллас» — «Тампа-Бэй» 4:3

«Даллас» прервал серию из пяти поражений в матчах с «Тампой», выиграв со счетом 4:3 (0:0, 3:2, 1:1). Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 37 бросков из 41.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Тампа-Бэй» — 4:3 (0:0, 3:2, 1:1) Голы: Гурд — 13 (Фут, Палат), 22:46 — 0:1. Киллорн — 10 (Сергачев, Чирелли), 25:58 — 0:2. Хейсканен — 4 (Комо), 30:54 — 1:2. Павелски — 15 (бол., Хинтц, Клингберг), 38:40 — 2:2. Робертсон — 5 (Павелски, Хинтц), 39:44 — 3:2. Палат — 12 (Гурд, Рутта), 55:10 — 3:3. Хинтц — 10 (Робертсон, Павелски), 58:39 — 4:3Вратари: Эттингер — Василевский (58:56)Штраф: 5-11Броски: 41 (11+21+9) — 27 (4+14+9)

«Даллас» занимает седьмое место в Центральном дивизионе, «Тампа-Бэй» возглавляет его.

«Даллас» — «Тампа-Бэй»

«Колорадо» — «Вегас» 5:1

«Колорадо» на своем льду обыграл «Вегас» со счетом 5:1 (0:1, 4:0, 1:0). Российский форвард хозяев Валерий Ничушкин не отличился результативными действиями.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Вегас» — 5:1 (0:1, 4:0, 1:0) Голы: Пачиоретти — 17 (Стоун, Мартинес), 0:40 — 0:1. Донской — 11 (бол., Жирар, Тэйвз), 24:04 — 1:1. Комфер — 3, 29:15 — 2:1. Макар — 3 (О`Коннор, Ландескуг), 32:37 — 3:1. Ландескуг — 11 (Рантанен, Макар), 35:41 — 4:1. Белльмар — 4 (Комфер), 43:54 — 5:1Вратари: Грубауэр — ФлериШтраф: 2-8Броски: 32 (9+16+7) — 18 (5+5+8)

«Колорадо» и «Вегас» делят первые два места в Западном дивизионе.