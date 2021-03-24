ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никола ВлашичТрансферный дайджест. 16-22 марта Виктор ГончаренкоХорватский кандидат. ЦСКА меняет тренера на бывшего игрока Лионель МессиМесси стоит задуматься. Эта «Барселона» — лучшая команда Испании прямо сейчас
  • 23:28
    • Сборная России представила новую форму
  • 22:13
    • СКА в овертайме дожал «Динамо» и повел в серии
  • 19:42
    • «Авангард» второй раз обыграл «Магнитку» и вышел вперед в серии
  • 17:54
    • Неймар и ПСЖ согласовали условия нового контракта
  • 14:49
    • Оздоев пропустит матч сборной России против Мальты
  • 14:37
    • ЦСКА объявил об уходе Гончаренко с поста главного тренера
  • 14:17
    • СМИ: Олич подписал контракт с ЦСКА
    Все новости спорта

    СКА увеличит преимущество в серии?

    «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставка (к. 2.36) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 24 марта 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Прогнозы на СКА
    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — СКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Бурдасов
    В четвертом матче 1/2 финала «Запада» «Динамо» Москва будет принимать СКА. Матч пройдет на «ВТБ Арене» 24 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 24 Марта 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
    •

    «Динамо» Москва

    Московский клуб в 60 поединках чемпионата заработал 84 очка. В турнирной таблице Западной конференции ему удалось занять третье место.

    В четвертьфинале «Динамо» встретилось с «Северсталью». В первой же игре бело-голубые добыли минимальную победу (1:0). А во второй дуэли динамовцы потерпели поражение (2:5).

    В Череповце подопечные Владимира Крикунова дважды одержали верх (2:1 ОТ; 5:2). В финальном матче, который состоялся на «ВТБ Арене», столичный клуб также добыл победу (4:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    В 1/2 финала «Запада» «Динамо» Москва пытается биться за выход дальше со СКА. В дебютной встрече бело-голубые снесли питерцев (4:1). Но в других играх столичные уступили (0:1; 2:3 ОТ).

    СКА

    В своих 60 встречах регулярного первенства ребята из Санкт-Петербурга набрали 82 очка. В турнирной таблице Западной конференции она заняла вторую позицию.

    В четвертьфинале СКА зарубился с «Динамо» Минск. В двух играх в «Ледовом дворце» «армейцы» вышли победителями из результативных перестрелок (4:2; 6:4).

    В Белоруссии команда Валерия Брагина вырвала победу в овертайме (4:3), после чего было поражение (1:2). Ну а в последнем поединке питерцы снова дожали соперников в дополнительное время (4:3).

    Первый полуфинальный матч СКА сдал «Динамо» Москва с крупным счетом (1:4). Но в двух следующих играх «армейцы» были сильнее (1:0; 3:2 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Динамо» Москва оценивается в 2.36, ничья — в 3.70, а на победу СКА букмекеры дают коэффициент 2.85.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    После поражения в первом матче питерский клуб собрался с силами и выдал пару победных поединков. Теперь счет в серии — 2:1 в пользу ребят Брагина.

    Во второй дуэли в Москве гости попытаются развить успех. Но снова высокой результативности не будет. Наши прогноз и ставка — СКА не проиграет и тотал меньше 5.5 с коэффициентом 2.36.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.62
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.51
  • Прогноз на матч Потапова — Томлянович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Крейчикова — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Корне — Кузнецова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.52
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Чикаго — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Майами — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Портленд — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Нефтехимик
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Акрон — Нижний Новрогод
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Текстильщик — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Виктор Гончаренко
  • «Зенит» выбил ЦСКА из чемпионской гонки, Семак раскачал кресло под Гончаренко
    • 02:29 18/03/2021     Джордан Ларссон
  • Тедеско, оставайся! Такой «Спартак» может побороться за чемпионство
    • 00:09 19/03/2021     «Бавария» — «Пари Сен-Жермен»
  • Вкус дежавю. «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» вновь сыграют в ЛЧ
    • 21:07 19/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — СКА 24.03.2021 в 19:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.36.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры