В четвертом матче 1/2 финала «Запада» «Динамо» Москва будет принимать СКА. Матч пройдет на «ВТБ Арене» 24 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Московский клуб в 60 поединках чемпионата заработал 84 очка. В турнирной таблице Западной конференции ему удалось занять третье место.

В четвертьфинале «Динамо» встретилось с «Северсталью». В первой же игре бело-голубые добыли минимальную победу (1:0). А во второй дуэли динамовцы потерпели поражение (2:5).

В Череповце подопечные Владимира Крикунова дважды одержали верх (2:1 ОТ; 5:2). В финальном матче, который состоялся на «ВТБ Арене», столичный клуб также добыл победу (4:3).

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В 1/2 финала «Запада» «Динамо» Москва пытается биться за выход дальше со СКА. В дебютной встрече бело-голубые снесли питерцев (4:1). Но в других играх столичные уступили (0:1; 2:3 ОТ).

СКА

В своих 60 встречах регулярного первенства ребята из Санкт-Петербурга набрали 82 очка. В турнирной таблице Западной конференции она заняла вторую позицию.

В четвертьфинале СКА зарубился с «Динамо» Минск. В двух играх в «Ледовом дворце» «армейцы» вышли победителями из результативных перестрелок (4:2; 6:4).

В Белоруссии команда Валерия Брагина вырвала победу в овертайме (4:3), после чего было поражение (1:2). Ну а в последнем поединке питерцы снова дожали соперников в дополнительное время (4:3).

Первый полуфинальный матч СКА сдал «Динамо» Москва с крупным счетом (1:4). Но в двух следующих играх «армейцы» были сильнее (1:0; 3:2 ОТ).

Прогноз

Победа «Динамо» Москва оценивается в 2.36, ничья — в 3.70, а на победу СКА букмекеры дают коэффициент 2.85.

После поражения в первом матче питерский клуб собрался с силами и выдал пару победных поединков. Теперь счет в серии — 2:1 в пользу ребят Брагина.

Во второй дуэли в Москве гости попытаются развить успех. Но снова высокой результативности не будет. Наши прогноз и ставка — СКА не проиграет и тотал меньше 5.5 с коэффициентом 2.36.