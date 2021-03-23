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    Дома «Филадельфия» проведет результативную встречу?

    «Филадельфия» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 1.67) на хоккейный матч НХЛ 23 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Айлендерс»
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    «Филадельфия»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет в «Веллс Фарго Центре» 23 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Филадельфия»

    Команда из Пенсильвании находится сейчас на пятом месте в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 29 играх «регулярки» она насобирала 33 балла.

    В последних четырех матчах у себя дома «Филадельфия» смогла победить всего раз. Это была игра с «Баффало» (5:4 Б). Три других встречи «летчики» сдали «Вашингтону» (1:3; 3:5; 4:5).

    Затем команда Алена Виньо провела четыре поединка в Нью-Йорке. В двух матчах оранжевые в «Мэдисон Сквер Гарден» вырвали у «Рейнджерс» победу (5:4 ОТ) и были раздавлены «синерубашечниками» (0:9).

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    В последних встречах «Филадельфия» зарубилась с «Айлендерс». Сперва «летчики» взяли верх (4:3), а затем получили от «островитян» полную сетку (1:6).

    «Айлендерс»

    Ребята с Бруклина сыграли в 32 поединках «регулярки» и заработали в них 44 балла. В турнирной таблице Восточного дивизиона команда занимает второе место.

    Всю первую половину марта «Айлендерс» прошли без поражений. С 1 по 14 число «островитяне» добыли девять побед. Внушительный отрезок начался с домашней встречи с «Питтсбургом» (2:0).

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    • Затем «Айлс» обыграли «Нью-Джерси» (2:1) и прибили «Баффало» (5:2; 5:2; 5:2). Позже команда Барри Троца победила «Бостон» (2:1 Б) и «Джерси» (5:3; 3:2; 3:2 Б).

    Обломал хорошую серию «Айлендерс» «Вашингтон» 17 марта (1:3), после чего нью-йоркский клуб проиграл «Филадельфии» (3:4). А 21 числа «Айлс» и сами раскатали «летчиков» (6:1).

    Прогноз

    Победа «Филадельфии» оценивается в 2.88, ничья — в 4.38, а на победу «Айлендерс» букмекеры дают коэффициент 2.22.

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    Два сильных соперника в очных встречах демонстрируют непредсказуемые результаты. Сперва побеждает «Филадельфия», затем «Айлендерс» берут реванш.

    В нынешнем сезоне эти команды встретились между собой четырежды. В трех поединках они играли открыто и забивали минимум 6 голов. Поэтому есть смысл ожидать очередной результативной встречи. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.67.

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    Прогноз и ставка на матч «Филадельфия» — «Айлендерс» 23.03.2021 в 02:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.67.
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