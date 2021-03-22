НХЛ. «Тампа» обыграла «Флориду», «Лос-Анджелес» прервал победную серию «Вегаса»

«Тампа-Бэй» — «Флорида» 5:3

«Тампа» обыграла «Флориду» со счетом 5:3 (1:1, 1:1, 3:1). Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 19 бросков, голкипер хозяев Андрей Василевский остался в запасе.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) Голы: Верхэге — 12 (Барков), 3:28 — 0:1. Гурд — 11 (Гудроу, Коулман), 4:00 — 1:1. Киллорн — 9 (Чернак, Пойнт), 31:23 — 2:1. Форслинг — 2 (бол., Веннберг, Ватрано), 38:24 — 2:2. Жозеф — 8 (Колтон, Марун), 45:22 — 3:2. Хернквист — 12 (бол., Яндл, Барков), 46:25 — 3:3. Джонсон — 7 (бол., Гурд, Чирелли), 50:56 — 4:3. Пойнт — 13 (Палат), 59:45 — 5:3Вратари: Макиленни — Бобровский (55:39 — 56:44, 57:29 — 59:45)Штраф: 14-14Броски: 24 (10+6+8) — 32 (11+12+9)

«Тампа» с 48 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Флорида» с 44 очками — на второй строчке.

«Тампа-Бэй» — «Флорида»

«Лос-Анджелес» — «Вегас» 3:1

«Вегас» на выезде уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 1:3 (0:0, 0:2, 1:1). «Рыцари» прервали серию из пяти побед.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Вегас» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Голы: Уокер — 1 (Копитар, Мур), 25:58 — 1:0. Браун — 14 (бол., Иафалло, Копитар), 26:49 — 2:0. Носек — 3 (Колесар), 56:33 — 2:1. Картер — 6 (Атанасиу), 57:28 — 3:1Вратари: Петерсен — Флери (57:50)Штраф: 13-9Броски: 31 (10+14+7) — 42 (8+10+24)

«Вегас» с 43 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Лос-Анджелес» с 32 очками — на пятой строчке.

«Лос-Анджелес» — «Вегас»

«Даллас» — «Нэшвилл» 3:4 Б

«Нэшвилл» в серии буллитов обыграл обыграл «Даллас» со счетом 4:3 Б. Победный буллит реализовал Калле Ярнкрок.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Нэшвилл» — 3:4 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Гарднер — 1 (Линделл, Киро), 9:02 — 1:0. Факса — 4 (Робертсон, Олексяк), 10:21 — 2:0. Джохансен — 3 (бол., Экхольм, Толванен), 10:51 — 2:1. Делландреа — 3 (Павелски, Клингберг), 33:02 — 3:1. Форсберг — 11 (Джохансен, Толванен), 37:54 — 3:2. Толванен — 7 (Харпур), 54:15 — 3:3Победный буллит: ЯрнкрокВратари: Худобин — РиннеШтраф: 4-4Броски: 30 (11+11+7+1) — 22 (7+8+6+1)

«Нэшвилл» с 29 очками занимает шестое место в Центральном дивизионе, «Даллас» с 28 очками — на седьмой строчке.