В матче регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Барыс». Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 23 февраля. Начало встречи — в 14:30 мск. «Ак Барс» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Казанская команда в 57 играх регулярного сезона смогла заработать 87 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она находится на первом месте.

Недавно у «Ак Барса» была победная серия из четырех поединков кряду, которая началась 28 января выездным матчем с «Автомобилистом» (3:1).

Далее подопечные Дмитрия Квартальнова обыграли «Куньлунь» (3:1), «Трактор» (3:2) и еще раз «Автомобилист» (3:2). А 5 февраля отрезок без осечек прервала «Магнитка» (0:3).

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После паузы на Евротур «Ак Барс» сумел победить «Динамо» Рига (4:3), а затем «коты» уступили «Салавату Юлаеву» (2:3) и «Спартаку» в дополнительное время (2:3).

«Барыс»

Казахстанская команда провела 57 поединков в регулярном чемпионате и набрала в них 66 очков. В зачете Восточной конференции она находится на восьмой позиции.

В начале февраля «Барыс» дважды потерял баллы. Уступили «барсы» «Автомобилисту» дома (2:3) и «Металлургу» Мг на выезде (1:3).

А первую победу в текущем месяце коллектив Юрия Михайлиса одержал в дуэли с «Сибирью» (3:2). После этого клуб из Нур-Султана влетел «Магнитке» (2:3).

Далее «Барыс» одержал верх над «Авангардом» в овертайме (3:2) и «Автомобилистом» в основное время (2:1). В недавней игре «коты» были разбиты «Сибирью» (1:5).

Прогноз

На победу «Ак Барса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.78, на ничью — 4.30, а на победу «Барыса» — 3.82.

В текущем сезоне команды зарубились между собой трижды. Но только раз суммарный тотал перевалил за 5 голов. В последнем поединке «Ак Барс» оказался сильнее (4:2).

В грядущем же матче, где соперникам ничего особо не нужно, заброшенных шайб будет не так много. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 1.71.