В матче регулярного сезона НХЛ «Каролина» будет принимать «Коламбус». Матч пройдет на «PNC-Арене» 16 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

Хоккейный клуб из города Роли, штат Северная Каролина, в таблице Центрального дивизиона сумел подняться на третье место. В 12 поединках он заработал 18 очков.

В текущем сезоне «Каролина» ни разу не проиграла в родных стенах. А в недавних пяти встречах она уступила дважды. В одном из матчей «Кейнс» влетели «Чикаго» (4:6).

После потери очков в дуэли с «дроздами» коллектив Рода Бриндамора дважды зарубился с «Коламбусом». В одном матче была победа (6:5), а в другом — потеря очков (2:3).

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В паре последних поединков «Каролина» сошлась с «Далласом». Победить «ураганы» смогли в основное время (5:3) и в серии буллитов (3:3, 1:0).

«Коламбус»

Команда из Колумбуса, штат Огайо, заполучила 18 очков в 16 играх. В турнирной таблице Восточного дивизиона она расположилась на пятом месте.

Четыре матча из шести последних «Коламбус» провел дома. В паре поединков «Блю Джекетс» влетели «Далласу» (3:6) и одержали над «шерифами» победу (4:3).

После этого были игры с «Каролиной». Одна встреча завершилась поражением (5:6), а другая — победой коллектива Джона Тортореллы (3:2).

Последние матчи «мундиры» провели в гостях. В дуэлях с «Чикаго» «Блю Джекетс» сперва взяли верх (6:5), а затем уступили в дополнительное время (2:3).

Прогноз

На победу «Каролины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.99, на ничью — 4.40, а на победу «Коламбуса» — 3.36.

Зачастую игры с участием этих команд получаются результативными. Коллектив Бриндамора дома попытается снова забить своим соперникам иного.

Учитывая, что у «мундиров» сейчас самая худшая защита в дивизионе, у «Кейнс» все должно получиться. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Каролины» больше 3 с коэффициентом 1.65.