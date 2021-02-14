НХЛ. «Тампа» разгромила «Флориду», «Айлендерс» выиграли у «Бостона»

«Айлендерс» — «Бостон» 4:2

В первом матче игрового дня «Айлендерс» нанесли поражение «Бостону» со счетом 4:2.

Джордан Эбербле, Мэтью Барзал и дубль Жана-Габриэля Пажо помогли хозяевам переломить ход встречи, в которой они попустили первыми. «Брюинс» вышли вперед благодаря шайбам Брэда Маршана и Патриса Бержерона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Бостон» — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) Голы: Маршан — 9 (Бержерон, Пастрняк), 8:41 — 0:1. Пажо — 3 (Пулок, Комаров), 11:36 — 1:1. Эберле — 6 (Нельсон, Мэйфилд), 15:16 — 2:1. Бержерон — 7 (Маршан, Пастрняк), 36:51 — 2:2. Барзал — 6 (бол., Ли, Эберле), 45:30 — 3:2. Пажо — 4 (мен., Комаров), 54:32 — 4:2Вратари: Варламов — Раск (57:15)Штраф: 4 — 2Броски: 42 (15+15+12) — 30 (7+9+14)

Россиянин Семен Варламов смог отбить 28 бросков.

«Айлендерс» — «Бостон»

После этой победы «Айлендерс» набрали 15 очков и занимают 4 место на «Востоке». «Бостон» с 22 баллами лидирует в Восточном дивизионе.

«Торонто» — «Монреаль» 1:2

В другом не менее интересном поединке «Монреаль» на выезде обыграл «Торонто» 2:1.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Монреаль» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) Голы: Марнер — 7 (Мэттьюс, Хаймэн), 3:36 — 1:0. Тоффоли — 10 (Дано, Галлахер), 46:11 — 1:1. Галлахер — 6 (Питри, Тоффоли), 56:53 — 1:2Вратари: Андерсен (58:28) — ПрайсШтраф: 0 — 2Броски: 22 (9+7+6) — 25 (6+7+12)

Победу «Канадиенс» принесли шайбы Тайлера Тоффоли и Брендана Галлахера. Митч Марнер отметился за «Мэйпл Лифс».

«Торонто» — «Монреаль»

«Торонто» остался лидером Северного дивизиона с 23 очками. «Монреаль» подобрался ближе и набрал 20 пунктов.

«Флорида» — «Тампа-Бэй» 1:6

«Тампа» в выездном матче не оставила никаких шансов «Флориде», победив со счетом 6:1.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Тампа-Бэй» — 1:6 (0:0, 0:4, 1:2) Голы: Палат — 6 (бол., Хедман, Сергачев), 24:11 — 0:1. Жозеф — 5, 25:32 — 0:2. Джонсон — 2 (Смит), 32:58 — 0:3. Джонсон — 3 (Палат, Рутта), 39:48 — 0:4. Ватрано — 3 (Коннолли, Луостаринен), 49:47 — 1:4. Волков — 1 (Смит, Жозеф), 50:58 — 1:5. Гудроу — 3 (Гурд), 55:45 — 1:6Вратари: Бобровский — ВасилевскийШтраф: 17 — 19Броски: 34 (11+14+9) — 28 (4+17+7)

Победную шайбу забросил Мэттью Джозеф. Также первой шайбой в NHL отметился россиянин Александр Волков. Андрей Василевский отразил 33 броска.

«Флорида» — «Тампа-Бэй»

Набрав 21 очко, «Тампа» идет на первом месте Центрального дивизиона. «Флорида» с 18 баллами вторая.

«Аризона» — «Сент-Луис» 4:5 ОТ

«Сент-Луис» одержал выездную победу над «Аризоной», использовав дополнительное время (5:4 ОТ).

Россиянин Иван Барбашев отметился голом и результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 0:1) Голы: Гарлэнд — 6, 0:21 — 1:0. Клиффорд — 3 (Де ла Росе), 5:46 — 1:1. Сэнфорд — 2 (Барбашев, Краг), 13:22 — 1:2. Хейтон — 2 (Келлер, Чикран), 25:27 — 2:2. Барбашев — 2 (О`Райлли, Перрон), 27:09 — 2:3. Н. Шмалц — 6 (Демерс, Экман-Ларссон), 41:50 — 3:3. Хант — 1 (Фишер), 51:23 — 4:3. Киру — 6 (Хоффман), 54:23 — 4:4. Хоффман — 5 (Сундквист, Данн), 61:49 — 4:5Вратари: Раанта — ХуссоШтраф: 4 — 4Броски: 36 (16+14+5+1) — 34 (14+6+12+2)

Набрав 20 очков «Блюз» занимают первое место. «Аризона» на 5 позиции с 14 баллами.

«Аризона» — «Сент-Луис»

«Даллас» — «Каролина» 3:4 Б

«Каролина» в близком поединке обыграла «Даллас» благодаря серии буллитов (4:3 Б).

Победный буллит в составе гостей оформил Винс Трочек. Александр Радулов пропускал этот матч из-за травмы. Андрей Свечников отметился голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Каролина» — 3:4 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1) Голы: Дикинсон — 3 (Кольяно, Комо), 25:49 — 1:0. Мартинук — 1 (Гардинер, Фаст), 37:29 — 1:1. Терявяйнен — 1 (Нечас, Гардинер), 39:53 — 1:2. Стаал — 4 (бол., Свечников, Трочек), 42:06 — 1:3. Робертсон — 2 (Хинтц, Секера), 48:22 — 2:3. Павелски — 9 (бол., Бенн, Клингберг), 59:20 — 3:3Победный буллит: ТрочекВратари: Эттингер (57:49 — 59:20) — НедельковичШтраф: 8 — 6Броски: 29 (12+7+10+0) — 21 (8+7+5+1)

«Каролина» занимает 3 место в таблице Центрального дивизиона (18), а «Даллас» идет шестым (12).

«Даллас» — «Каролина»

«Нэшвилл» — «Детройт» 2:4

«Детройт» в гостевом поединке переиграл «Нэшвилл» со счетом 4:2.

За гостей забивали Робби Фаббри, Адам Эрн, Люк Гленденинг и Энтони Манта. У хозяев точными бросками отметились Филип Форсберг и Рокко Гримальди.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Детройт» — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1) Голы: Фаббри — 4 (Филппула, Гронек), 4:59 — 0:1. Эрне — 1 (Гленденинг), 12:24 — 0:2. Гленденинг — 1 (Фаббри, Стэчер), 37:22 — 0:3. Форсберг — 7 (Дюшен, Фаббро), 47:57 — 1:3. Манта — 5 (Гленденинг, Гронек), 54:56 — 1:4. Гримальди — 3 (Фаббро, Эллис), 59:13 — 2:4Вратари: Ринне (Сарос, 40:00, 59:32) — БерньеШтраф: 8 — 4Броски: 23 (6+4+13) — 30 (9+15+6)

В Центральном дивизионе «Детройт» занимает 8 место (10), «Нэшвилл» находится на строчку выше (12).

«Нэшвилл» — «Детройт»

«Чикаго» — «Коламбус» 3:2 ОТ

«Чикаго» победил «Коламбус». «Черные ястребы» оказались сильнее соперника в овертайме (3:2 ОТ).

В дополнительное время победу хозяевам принес точный бросок Алекса Дебринкэта.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Коламбус» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) Голы: Лайне — 6 (Аткинсон), 6:39 — 0:1. Боден — 2 (Кейн, Задоров), 23:12 — 1:1. Аткинсон — 5 (Веренски, Джонс), 34:47 — 1:2. Седерберг — 1 (Курашев), 56:15 — 2:2. Дебринкэт — 8 (Кейн), 60:35 — 3:2Вратари: Ланкинен — КорписалоШтраф: 7 — 9Броски: 31 (14+12+4+1) — 31 (9+10+12+0)

«Чикаго» занимает четвертое место. «Коламбус» идет пятым.

«Чикаго» — «Коламбус»

«Ванкувер» — «Калгари» 3:1

«Ванкувер» обыграл «Калгари» со счетом 3:1 и прервал серию из шести поражений.

У «Ванкувера» забивали Куинн Хьюз, Тайлер Майерс и Брэндон Саттер. За гостей отметился Сэм Беннетт.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Калгари» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Голы: Хьюз — 2, 29:27 — 1:0. Беннетт — 2 (Годро, Андерссон), 30:42 — 1:1. Майерс — 2, 54:49 — 2:1. Саттер — 5 (п.в., Эрикссон), 58:37 — 3:1Вратари: Демко — Маркстрем (57:57 — 58:37, 59:21)Штраф: 6 — 2Броски: 46 (20+15+11) — 19 (4+8+7)

С 14 очками «Кэнакс» идут на 6 позиции в Северном дивизионе. «Калгари» с 15 очками занимает 5 строчку.