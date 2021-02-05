В матче регулярного сезона НХЛ «Флорида» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет в «BB&T Центре» 5 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

Хоккейный клуб из Санрайза сейчас идет вторым в зачете Центрального дивизиона. На его счету имеется 11 баллов, добытых в шести поединках.

Старт сезона «Флорида» встретила тремя победами кряду. В двух матчах с «Чикаго» «пантеры» разгромили соперников в основное время (5:2), а затем обыграли их в овертайме (5:4).

В следующем матче ребята Джоэля Кенневилля взяли верх над «Коламбусом» по буллитам (3:3, 2:1). А первое поражение в сезоне «коты» потерпели от того же «Коламбуса» в послематчевых бросках (2:2, 0:1).

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В двух последних встречах «Флорида» зарубилась с «Детройтом». Первая игра закончилась победой «Пантерз» в овертайме (3:2), а вторая — в основное время (3:2).

«Нэшвилл»

У клуба из Нэшвилла дела пока обстоят не очень. В девяти играх «регулярки» команда заработала 8 очков, из-за чего заняла седьмое место в Центральном дивизионе.

В период с 19 по 25 января «Нэшвилл» потерпел три поражения кряду в основное время. Все началось с потери баллов в игре с «Каролиной» (2:4).

Не повезло «хищникам» и в поединках с «Далласом» (0:7; 2:2). А прервать данный отрезок коллективу Джона Хайнса удалось благодаря победе над «Чикаго» в овертайме (3:2).

Затем «коты» одержали верх над «Би-хокс» по буллитам (1:1, 1:0). В двух последних матчах «Нэшвилл» оказался слабее «Тампы-Бэй» (3:4; 2:5).

Прогноз и ставка

На победу «Флориды» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.27, на ничью — 4.42, а на победу «Нэшвилла» — 2.78.

Пока «Флорида» удивляет своим хорошим стартом, «Нэшвилл» с самого начала сезона буксует в нижней части таблицы и имеет одну из худших защит в дивизионе.

В родных стенах «пантеры» обязательно воспользуются плохой обороной гостей и проведут результативный матч. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.59.