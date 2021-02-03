НХЛ. «Колорадо» обыграл «Миннесоту», Ничушкин забросил победную шайбу

В регулярном чемпионате НХЛ состоялся очередной игровой день.

«Коламбус» — «Даллас» 3:6

«Даллас» одержал уверенную гостевую победу над «Коламбусом» со счетом 6:3.

Одним из лучших в составе «Старз» был Александр Радулов, в активе которого гол и результативная передача. Еще один российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отметился заброшенной шайбой, которая стала для него четвертой в сезоне.

Нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко стал автором гола и результативного паса.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Даллас» — 3:6 (0:1, 1:4, 2:1) Голы: Павелски — 6 (Клингберг, Бенн), 3:33 — 0:1. Павелски — 7 (бол., Клингберг), 20:49 — 0:2. Джонс — 1 (бол., Рословик, Фолиньо), 25:41 — 1:2. Бенн — 2 (Павелски), 25:58 — 1:3. Гурьянов — 4 (бол., Радулов, Хинтс), 31:30 — 1:4. Факса — 1 (Комо, Кольяно), 33:59 — 1:5. Григоренко — 2 (Робинсон), 43:40 — 2:5. Кукан — 1 (Григоренко, Гавриков), 47:23 — 3:5. Радулов — 3 (п.в., Павелски, Бенн), 58:19 — 3:6Вратари: Корписало (Мерзликинс, 33:59, 56:55 — 58:19) — ЭттингерШтраф: 6 — 6Броски: 26 (6+8+12) — 33 (13+14+6)

Коламбус — Даллас. Обзор матча

«Монреаль» — «Ванкувер» 5:3

«Монреаль» выиграл на своем льду у «Ванкувера» — 5:3.

По две шайбы в ворота гостей забросили Джош Андерсон и Тайлер Тоффоли.

«Монреаль» выиграл пять из шести последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Ванкувер» — 5:3 (2:0, 2:1, 1:2) Голы: Андерсон — 5 (Чиаро, Сузуки), 13:53 — 1:0. Андерсон — 6 (Кулак, Сузуки), 17:00 — 2:0. Руссель — 1 (Бигл, Хьюз), 24:20 — 2:1. Тоффоли — 8 (Эдмундсон, Питри), 32:29 — 3:1. Тоффоли — 9 (Котканиеми, Уэбер), 35:47 — 4:1. Петтерссон — 4 (бол., Миллер, Хьюз), 40:53 — 4:2. Пирсон — 3 (Бозер, Хьюз), 59:18 — 4:3. Питри — 5 (п.в., Тоффоли), 59:54 — 5:3Вратари: Аллен — Демко (57:00 — 59:18, 59:34 — 59:54)Штраф: 6 — 8Броски: 33 (11+15+7) — 39 (10+16+13)

Монреаль — Ванкувер. Обзор матча

«Виннипег» — «Калгари» 3:2

«Виннипег» одержал домашнюю победу над «Калгари» — 3:2.

Автором решающего гола стал датский форвард хозяев Николай Элерс.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Калгари» — 3:2 (3:1, 0:0, 0:1) Голы: Льюис — 1 (мен., Эпплтон), 6:40 — 1:0. Форборт — 1 (Пионк, Копп), 7:10 — 2:0. Ткачак — 4 (Дюбе, Линдхольм), 7:45 — 2:1. Элерс — 6 (Демело, Шайфли), 13:32 — 3:1. Ткачак — 5 (Годро, Монахэн), 50:53 — 3:2Вратари: Броссуа — Риттих (58:17)Штраф: 8 — 4Броски: 28 (11+12+5) — 30 (8+6+16)

Виннипег — Калгари. Обзор матча

«Сент-Луис» — «Аризона» 4:3

«Сент-Луис» выиграл на своей площадке у «Аризоны» со счетом 4:3.

Победный гол в третьем периоде забил форвард «Блюз» Райан О`Райли.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Аризона» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) Голы: Голы: Дворак — 4 (Питлик, Каджула), 10:15 — 0:1. Хоффман — 2 (Парэйко, Блэй), 17:25 — 1:1. Фольк — 3 (Блэй, Данн), 23:54 — 2:1. Дворак — 5 (бол., Шмолц , Кессел), 26:25 — 2:2. Данн — 3 (Шворц, Киру), 31:45 — 3:2. О`Райлли — 2 (Киру, Парэйко), 41:44 — 4:2. Шмолц — 4 (Гарлэнд, Кессел), 57:21 — 4:3Вратари: Биннингтон — Кюмпер (56:53 — 57:21, 57:48)Штраф: 6 — 10Броски: 32 (12+14+6) — 33 (11+7+15)

Сент-Луис — Аризона. Обзор матча

«Чикаго» — «Каролина» 3:4 Б

«Каролина» одержала выездную победу над «Чикаго» — 4:3 Б.

Одним из лучших в составе гостей был российский нападающий Андрей Свечников, который отличился заброшенной шайбой в основное время и стал автором победного буллита.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Каролина» — 3:4 Б (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Свечников — 5 (Фегеле, Стаал), 3:51 — 0:1. Фегеле — 1 (Стаал, Шей), 14:46 — 0:2. Курашев — 4 (бол., Зутер, Кубалик), 17:58 — 1:2. Кейн — 5 (Дебринкэт), 19:42 — 2:2. Трочек — 5 (Нидеррайтер, Пеши), 46:50 — 2:3. Стром — 4 (Дебринкэт, Кубалик), 53:21 — 3:3Победный буллит: СвечниковВратари: Ланкинен — РаймерШтраф: 2 — 4Броски: 33 (15+9+6+3) — 41 (9+10+17+5)

Чикаго — Каролина. Обзор матча

«Колорадо» — «Миннесота» 2:1

«Колрадо» выиграл на своем льду у «Миннесоты» со счетом 2:1.

Автором победного гола стал российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин.

У «Миннесоты» отличился Кирилл Капризов, в активе которого в 11-ти матчах сезона 9 (3+6) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Миннесота» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Голы: Голы: О`Коннор — 2 (Шервуд, Макар), 17:45 — 1:0. Ничушкин — 2 (Донской), 27:09 — 2:0. Капризов — 3 (бол., Паризе, Мэйю), 33:05 — 2:1Вратари: Вратари: Грубауэр — Тэлбот (59:02)Штраф: 11 — 11Броски: 31 (12+11+8) — 28 (11+9+8)

Колорадо — Миннесота. Обзор матча

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» 1:3

«Анахайм» одержал гостевую победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 3:1.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Голы: Хейнен — 3 (Сильверберг, Стил), 10:07 — 0:1. Бэкес — 1 (Рауни, Делорье), 20:17 — 0:2. Калиев — 1 (Амадио, Даути), 25:32 — 1:2. Делорье — 3 (п.в.), 59:14 — 1:3Вратари: Петерсен (58:23 — 59:14) — ГибсонШтраф: 7 — 7Броски: 21 (4+7+10) — 43 (15+18+10)

Лос-Анджелес — Анахайм. Обзор матча

«Эдмонтон» — «Оттава»

«Эдмонтон» выиграл на своем льду у «Оттавы» со счетом 4:2.

Лидер «Ойлерз» Коннор Макдэвид стал автором двух результативных передач.

Серия поражений «Оттавы» достигла девяти матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Оттава» — 4:2 (3:0, 1:1, 0:1) Голы: Нерс — 3 (Бэрри, Макдэвид), 9:42 — 1:0. Пульюярви — 1 (Макдэвид, Бэрри), 12:45 — 2:0. Драйзайтль — 7 (Ямамото), 14:29 — 3:0. Пульюярви — 2 (Бушар, Расселл), 25:30 — 4:0. Пакетт — 1 (Шабо, Уотсон), 32:06 — 4:1. Штюцле — 3 (Степан, Зуб), 59:31 — 4:2Вратари: Вратари: Коскинен — ХегбергШтраф: 10 — 4Броски: 25 (10+10+5) — 25 (4+9+12)