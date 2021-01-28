В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на «Уралец-Арене» 28 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Автомобилист»

В 50 матчах регулярного чемпионата коллектив из Екатеринбурга заработал 59 очков. В таблице Восточной конференции он находится на шестой строчке.

Совсем недавно «Автомобилист» порадовал болельщиков серией из четырех побед кряду. Все началось с домашней игры с «Йокеритом», в которой «Авто» одержало верх (2:0).

После этого подопечные Билла Питерса минимально обыграли «Спартак» (1:0), победили «Динамо» Минск (2:1) и разгромили «Авангард» (4:1).

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А в трех последних встречах в КХЛ «Автомобилист» только проигрывал. Уступили екатеринбуржцы СКА (1:3), «Северстали» (3:6) и «Металлургу» Мг (3:5).

«Ак Барс»

Казанский клуб за 49 матчей получил 76 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он уже давно и с солидным отрывом лидирует.

Последний раз в гостях «Ак Барс» играл 12 января. Это была встреча с «Барысом» в Нур-Султане. В том поединке казанцы уверенно разобрались с хозяевами (4:2).

В четырех следующих матчах «коты» сыграли дома. Сперва подопечные Дмитрия Квартальнова одержали верх над «Авангардом» (3:1) и «Торпедо» (2:0).

А после встречи с нижегородцами «Ак Барс» потерпел поражение от «Динамо» Рига в овертайме (4:5). Неудачно сыграли казанцы и с «Локомотивом», уступив ему по буллитам (3:3, 1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.85, на ничью — 3.92, а на победу «Ак Барса» — 2.22.

Только в 3 очных поединках из 10 последних соперники суммарно забивали 5+ голов. Остальные матчи проходили скромнее.

В этой игре у коллективов нет особой турнирной мотивации, поэтому есть вероятность, что сильно напрягаться они не будут. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 с коэффициентом 1.90.