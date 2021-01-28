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    Встреча на «Уралец-Арене» пройдет спокойно?

    «Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч КХЛ 28 января 2021 года

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    «Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз и ставка
    Сергей Зборовский
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на «Уралец-Арене» 28 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 28 Января 2021 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.09
  • Ставка!
    •

    «Автомобилист»

    В 50 матчах регулярного чемпионата коллектив из Екатеринбурга заработал 59 очков. В таблице Восточной конференции он находится на шестой строчке.

    Совсем недавно «Автомобилист» порадовал болельщиков серией из четырех побед кряду. Все началось с домашней игры с «Йокеритом», в которой «Авто» одержало верх (2:0).

    После этого подопечные Билла Питерса минимально обыграли «Спартак» (1:0), победили «Динамо» Минск (2:1) и разгромили «Авангард» (4:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    А в трех последних встречах в КХЛ «Автомобилист» только проигрывал. Уступили екатеринбуржцы СКА (1:3), «Северстали» (3:6) и «Металлургу» Мг (3:5).

    «Ак Барс»

    Казанский клуб за 49 матчей получил 76 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он уже давно и с солидным отрывом лидирует.

    Последний раз в гостях «Ак Барс» играл 12 января. Это была встреча с «Барысом» в Нур-Султане. В том поединке казанцы уверенно разобрались с хозяевами (4:2).

    В четырех следующих матчах «коты» сыграли дома. Сперва подопечные Дмитрия Квартальнова одержали верх над «Авангардом» (3:1) и «Торпедо» (2:0).

    А после встречи с нижегородцами «Ак Барс» потерпел поражение от «Динамо» Рига в овертайме (4:5). Неудачно сыграли казанцы и с «Локомотивом», уступив ему по буллитам (3:3, 1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.85, на ничью — 3.92, а на победу «Ак Барса» — 2.22.

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    Только в 3 очных поединках из 10 последних соперники суммарно забивали 5+ голов. Остальные матчи проходили скромнее.

    В этой игре у коллективов нет особой турнирной мотивации, поэтому есть вероятность, что сильно напрягаться они не будут. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 с коэффициентом 1.90.

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