«Ак Барс» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 21 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Локомотив». Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 21 января. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Казанская команда стала первой участницей плей-офф. В 48 играх регулярного чемпионата она заработала 75 очков, благодаря чему с большим отрывом возглавляет таблицу «Востока».

В декабре и начале января «Ак Барс» выдал крутую серию из десяти матчей без поражений. Однако 10 числа этого месяца она была прервана неудачной игрой с «Салаватом Юлаевым» (3:7).

А после погрома в Уфе команде Дмитрия Квартальнова удалось вернуться на победный путь. Сперва в Казахстане казанцы одержали верх над «Барысом» (4:2).

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Далее «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» победил «Авангард» (3:1) и «Торпедо» (2:0). А 19 января подопечные Квартальнова уступили рижскому «Динамо» в овертайме (4:5).

«Локомотив»

Ярославцы приняли участие в 47 матчах чемпионата, в ходе которых они насобирали 63 зачетных балла. В турнирной таблице Западной конференции команда идет в топ-3.

Этот год «Локомотив» встретил очень удачно. С 3 по 9 января «железнодорожники» добыли четыре победы кряду. А началась данная серия с разгрома «Витязя» (7:1).

Позже в Ярославле хозяева обыграли «Сибирь» и СКА (4:1), а подкрепили свой успех ребята Андрея Скабелки крупной победой над «Динамо» Рига в Латвии (4:1).

Но с 11 числа и по сей день «Локо» провел еще 4 встречи, в трех из которых уступил. Проиграли ярославцы «Спартаку» (3:4). А после разгрома ЦСКА (3:0) они влетели «Трактору» (0:4) и «Металлургу» Мг (1:4).

Прогноз и ставка

На победу «Ак Барса» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.94, на ничью — 4.20, а на победу «Локомотива» — 3.68.

В последних матчах заметно, что «Локомотив» подсел. Коллектив Скабелки чаще стал проигрывать и непривычно много по меркам текущего сезона пропускает.

Однако подправить результаты гостям вполне под силу в Казани, учитывая, что «Ак Барс» уже не так мотивирован в регулярке и может позволить себе транжирить очки, как это было в игре с «Динамо» Рига. Наши прогноз и ставка — победа «Локомотива» с форой +1.5 за 1.59.