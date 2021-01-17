«Аризона» — «Сан-Хосе». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч НХЛ 17 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Аризона» будет принимать «Сан-Хосе». Матч пройдет на «Хила Ривер Арене» 17 января. Начало встречи — в 00:00 мск. «Аризона» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аризона»

После первой игры в новом сезоне клуб из Глендейла, штат Аризона, вынужден довольствоваться одним баллом. В Западном дивизионе команда временно шестая.

В дебютной игре с «Сан-Хосе» хозяева в родных стенах столкнулись с неожиданным сопротивлением соперников. Горела в счете «Аризона» до конца третьего периода. И за 4 секунды до сирены она спасла матч.

В овертайме никто не забил, поэтому дело дошло до буллитов, где «Аризона» сдулась. В итоге — 3:3, 1:2. В игре с «рыбами» команда Рика Токкета реализовала 8.11% ударов (3 из 37), когда сама отразила 91.43% угроз соперников.

Все прогнозы на НХЛ

Прошлый регулярный сезон «койоты» закончили на 11 месте, но в плей-офф все же вышли. Дойдя до 1/8 финала Кубка Стэнли, «Йотис» легко сдали серию «Колорадо» — 1:4.

«Сан-Хосе»

Коллектив из Сан-Хосе, штат Калифорния, в первом матче сумел раздобыть два балла, благодаря чему он пока идет в верхней части Западного дивизиона.

Новый сезон «Сан-Хосе» начал ярко. В противостоянии с «Йотис» гости на «Хила Ривер Арене» долго лидировали с преимуществом в две шайбы, но не дотерпели четыре секунды до конца и вынуждены были играть дальше.

В серии буллитов победу «изумрудным» принес Логан Кутюр (3:3, 2:1). В этом матче ребята Боба Бугнера реализовали 8.57% созданных шансов (3 из 35 бросков), отразив при этом 91.89% угроз «Аризоны».

Но стоит напомнить, что в прошлом сезоне «Сан-Хосе» с одной из худших защит в Западной Конференции финишировал последним.

Прогноз и ставка

Победа «Аризоны» во второй игре оценивается в 2.34, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.36, а на победу «Сан-Хосе» — за 2.70.

В первом матче хозяева выглядели неплохо, часто били по воротам, но в итоге показали слабенькую реализацию. Зато «Йотис» хватило характера, чтобы вытащить матч в концовке.

Во втором поединке «койоты» сделают все, чтобы дать достойный ответ клубу, который прошлый сезон закончил последним. Наши прогноз и ставка — победа «Аризоны» в матче за 1.85.