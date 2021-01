Полтинник Овечкина, дебют Капризова и камбэк Бобровского

Совсем недавно заокеанские журналисты подсчитали, что из-за коронавируса и двух локаутов Овечкин потерял в общей сложности почти два регулярных чемпионата — 155 матчей. Учитывая, что россиянин в среднем за полноценную «регулярку» вколачивает под полтинник шайб, получается, что сейчас в его активе запросто могло быть под 800 голов. И тогда уже ни у кого не оставалось бы сомнений, что суперзвезда «Вашингтона» побьет снайперский рекорд легендарного Уэйна Гретцки, забросившего в регулярных чемпионатах 894 шайбы. У Ови на данный момент — 706 шайб. До повторения рекорда еще очень далеко.

Сможет ли Овечкин выбить полтинник в новом сезоне? Это, сто процентов, главная интрига российского сезона НХЛ. Однако ответ напрашивается уже сейчас: не сможет. Во-первых, с каждым годом демонстрировать сумасшедшую результативность в НХЛ становится сложнее, и связано это, прежде всего, с игровыми нюансами, а во-вторых — в регулярном сезоне на этот раз будет всего лишь 56 матчей. Если Овечкин забросит 50 шайб в 56 играх, ему можно будет смело дать приз главному хоккейному герою года. Но, повторимся, это почти нереально.

Для кого-то шоком может стать уже сама постановка вопроса — «Овечкин?! Уедет из НХЛ?!». Ну, вообще-то, да, такой вариант совсем нельзя исключать. Есть несколько причин. Первая: действующий контракт Ови с «Вашингтоном» заканчивается летом 2021-го, то есть вот-вот, а новое соглашение находится только на стадии обсуждения. Сумеют ли стороны договориться — большой вопрос. Овечкину наверняка придется пойти на уступки в финансовом плане, все-таки про возраст тоже не надо забывать (Александру в сентябре исполнится 36). Но далеко не факт, что капитан «Кэпиталз» согласится на понижение зарплаты. Продолжительность нового контракта — еще одна важная деталь, которая может стать препятствием.

