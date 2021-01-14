Полтинник Овечкина, дебют Капризова и камбэк Бобровского

Сможет ли Овечкин забросить 50 шайб в «регулярке»?
Совсем недавно заокеанские журналисты подсчитали, что из-за коронавируса и двух локаутов Овечкин потерял в общей сложности почти два регулярных чемпионата — 155 матчей. Учитывая, что россиянин в среднем за полноценную «регулярку» вколачивает под полтинник шайб, получается, что сейчас в его активе запросто могло быть под 800 голов. И тогда уже ни у кого не оставалось бы сомнений, что суперзвезда «Вашингтона» побьет снайперский рекорд легендарного Уэйна Гретцки, забросившего в регулярных чемпионатах 894 шайбы. У Ови на данный момент — 706 шайб. До повторения рекорда еще очень далеко.
Сможет ли Овечкин выбить полтинник в новом сезоне? Это, сто процентов, главная интрига российского сезона НХЛ. Однако ответ напрашивается уже сейчас: не сможет. Во-первых, с каждым годом демонстрировать сумасшедшую результативность в НХЛ становится сложнее, и связано это, прежде всего, с игровыми нюансами, а во-вторых — в регулярном сезоне на этот раз будет всего лишь 56 матчей. Если Овечкин забросит 50 шайб в 56 играх, ему можно будет смело дать приз главному хоккейному герою года. Но, повторимся, это почти нереально.
Станет ли этот сезон последним для Овечкина в НХЛ?
Для кого-то шоком может стать уже сама постановка вопроса — «Овечкин?! Уедет из НХЛ?!». Ну, вообще-то, да, такой вариант совсем нельзя исключать. Есть несколько причин. Первая: действующий контракт Ови с «Вашингтоном» заканчивается летом 2021-го, то есть вот-вот, а новое соглашение находится только на стадии обсуждения. Сумеют ли стороны договориться — большой вопрос. Овечкину наверняка придется пойти на уступки в финансовом плане, все-таки про возраст тоже не надо забывать (Александру в сентябре исполнится 36). Но далеко не факт, что капитан «Кэпиталз» согласится на понижение зарплаты. Продолжительность нового контракта — еще одна важная деталь, которая может стать препятствием.
The next chapter of Washington Capitals hockey begins in...— Washington Capitals (@Capitals) January 14, 2021
2️⃣4️⃣ Hours#ALLCAPS pic.twitter.com/QDypG7PcVu
И вторая причина. Олимпиада. Все знают, что Овечкин мечтает не только о том, чтобы побить космический рекорд Гретцки, но еще и о победе на Олимпийских играх. Пока что у Александра нет золотой олимпийской медали. И оставшись в НХЛ, реализовать свою детскую мечту будет очень проблематично. Как обычно, никто не знает, отпустит ли лига своих игроков на Олимпиаду. В 2018-м году Овечкин чуть ли не в одиночку пытался добиться от руководства НХЛ разрешения поехать на Игры, но тщетно. И что-то подсказывает, что на этот раз Овечкину тоже не очень понравится решение лиги. Так что Овечкину точно придется чем-то жертвовать — либо своей заокеанской карьерой, либо Олимпиадой.
Сыграют ли в этом сезоне Кучеров и Тарасенко?
Одни из главных российских звезд НХЛ в ближайшие месяцы точно не появятся на льду. Более того, «Тампа-Бэй» уже предупредила, что готова играть без Никиты Кучерова весь регулярный сезон — все это время российский форвард будет восстанавливаться после травмы бедра. Но зато есть вероятность, что Куч сыграет в плей-офф. На самом деле, это оптимальное решение, «Тампа» спокойно выйдет в плей-офф и без Кучерова, поэтому рисковать здоровьем своего лидера нет никакого смысла.
А вот с Владимиром Тарасенко все куда сложнее. В сентябре форвард «Сент-Луиса» перенес уже третью операцию не левом плече. И в какой-то момент в СМИ вообще заговорили о том, что Владимиру придется завершить карьеру, настолько все плохо у него с этим плечом. Однако Тарасенко уже успел всех успокоить — он готовится, восстанавливается и вообще не допускает мыслей о том, что больше не сыграет.
И все же все равно есть сомнения, что мы увидим Тарасенко на льду в этом сезоне.
Что покажет в дебютном сезоне Капризов?
Кирилл Капризов — один из главных российских дебютантов в НХЛ. Россиянин еще не провел за «Миннесоту» ни одного матча, но североамериканские журналисты все равно уже в шоке — парень очень сильно всех впечатлил в тренировочном лагере. Очевидно, что потенциально Капризов новая звезда «Миннесоты», которой так не хватало подобного игрока. Однако не будем забегать далеко вперед, помня о том, как часто реальность не совпадает с ожиданиями. У Капризова сумасшедший потенциал, с этим никто и не спорит, но в НХЛ этого далеко не всегда достаточно для яркого дебюта.
Вернется ли Бобровский на свой уровень?
Прошлый сезон, совпавший с переездом из Коламбуса в солнечную Флориду, стал для Сергея Бобровского худшим в его заокеанской карьере. Даже по статистике (90,0% отраженных бросков и коэффициент надежности 3,23) хорошо видно, что Боб пока что не стал для «Пантерз» каменной стеной. А ведь именно ради этого владельцы «Флориды» сделали российского вратаря самым высокооплачиваемым игроком команды. Пока рано говорить о разочаровании и рассуждать на тему «Бобровский уже не тот», но еще один такой сезон — и во «Флориде» точно начнут думать, что допустили большую ошибку. В новом чемпионате Бобровскому предстоит доказать, что прошлогодний провал всего ли неприятное стечение обстоятельств.
Чего ждать от Малкина?
Малкин, похоже, до сих пор обижен на лигу за то, что не попал в список 100 лучших игроков в истории НХЛ, но, с другой стороны, в этом есть своя польза — россиянин буквально в каждом своем матче за «Питтсбург» доказывает, что это было несправедливое решение. У Джино три Кубка Стэнли, он ни разу за 14 лет не пропускал плей-офф — повторить то же самое смогут единицы. В новом сезоне Малкин, скорее всего, снова будет важнейшим игроком для «Питтсбурга», чей состав серьезно изменился после неудачного выступления в плей-офф. Выйти из тени Сидни Кросби будет непросто, но без Малкина «Пингвинз» будет сложно рассчитывать на что-то серьезное.
Вытащит ли Панарин «Рейнджерс» в плей-офф?
Артемий Панарин — главная хоккейная звезда Нью-Йорка. Звучит слегка пафосно, но это правда. Скромный парень из Коркино в прошлом сезоне быстро доказал, что «Рейнджерс» не зря сделали его самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. Но теперь Панарину предстоит закрепиться в роли лидера команды, а в укороченном сезоне сделать это будет гораздо сложнее. Тем более в «Рейнджерс», которым, объективно говоря, будет крайне сложно выйти в плей-офф. А без гениальной игры Панарина вообще нереально.
Кто из молодых россиян может удивить?
На самом деле, претендентов много. Но, прежде всего, главные ожидания связаны с Кириллом Капризовым, Игорем Шестеркиным, который после ухода Хенрика Лундквиста может стать основным голкипером «Рейнджерс», Ильей Сорокиным («Айлендерс») и Александром Романовым («Монреаль»). Если все пойдет по плану, любой из этих парней сможет претендовать на приз лучшему новичку лиги. К слову, скрытым фаворитом в этой компании можно считать Романова, чьи физические возможности уже шокировали весь Монреаль и тех, кому пришлось воочию наблюдать за тренировками экс-защитника ЦСКА. Но более конкретно об это можно будет говорить хотя бы после первых 15-20 матчей. А пока что просто наблюдаем.