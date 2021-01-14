Полтинник Овечкина, дебют Капризова и камбэк Бобровского

За океаном минувшей ночью стартовал очередной регулярный чемпионат НХЛ. Это будет не совсем обычный сезон, из-за коронавируса клубы проведут в «регулярке» по 56 матчей. В такой ситуации добьются результата лишь те, кто сумеет пройти всю дистанцию без серьезных спадов. Ну а мы сейчас попробуем понять, чего ждать российских звезд.

Сможет ли Овечкин забросить 50 шайб в «регулярке»?

Совсем недавно заокеанские журналисты подсчитали, что из-за коронавируса и двух локаутов Овечкин потерял в общей сложности почти два регулярных чемпионата — 155 матчей. Учитывая, что россиянин в среднем за полноценную «регулярку» вколачивает под полтинник шайб, получается, что сейчас в его активе запросто могло быть под 800 голов. И тогда уже ни у кого не оставалось бы сомнений, что суперзвезда «Вашингтона» побьет снайперский рекорд легендарного Уэйна Гретцки, забросившего в регулярных чемпионатах 894 шайбы. У Ови на данный момент — 706 шайб. До повторения рекорда еще очень далеко.

Сможет ли Овечкин выбить полтинник в новом сезоне? Это, сто процентов, главная интрига российского сезона НХЛ. Однако ответ напрашивается уже сейчас: не сможет. Во-первых, с каждым годом демонстрировать сумасшедшую результативность в НХЛ становится сложнее, и связано это, прежде всего, с игровыми нюансами, а во-вторых — в регулярном сезоне на этот раз будет всего лишь 56 матчей. Если Овечкин забросит 50 шайб в 56 играх, ему можно будет смело дать приз главному хоккейному герою года. Но, повторимся, это почти нереально.

Станет ли этот сезон последним для Овечкина в НХЛ?

Для кого-то шоком может стать уже сама постановка вопроса — «Овечкин?! Уедет из НХЛ?!». Ну, вообще-то, да, такой вариант совсем нельзя исключать. Есть несколько причин. Первая: действующий контракт Ови с «Вашингтоном» заканчивается летом 2021-го, то есть вот-вот, а новое соглашение находится только на стадии обсуждения. Сумеют ли стороны договориться — большой вопрос. Овечкину наверняка придется пойти на уступки в финансовом плане, все-таки про возраст тоже не надо забывать (Александру в сентябре исполнится 36). Но далеко не факт, что капитан «Кэпиталз» согласится на понижение зарплаты. Продолжительность нового контракта — еще одна важная деталь, которая может стать препятствием.

The next chapter of Washington Capitals hockey begins in...

2️⃣4️⃣ Hours#ALLCAPS pic.twitter.com/QDypG7PcVu — Washington Capitals (@Capitals) January 14, 2021

И вторая причина. Олимпиада. Все знают, что Овечкин мечтает не только о том, чтобы побить космический рекорд Гретцки, но еще и о победе на Олимпийских играх. Пока что у Александра нет золотой олимпийской медали. И оставшись в НХЛ, реализовать свою детскую мечту будет очень проблематично. Как обычно, никто не знает, отпустит ли лига своих игроков на Олимпиаду. В 2018-м году Овечкин чуть ли не в одиночку пытался добиться от руководства НХЛ разрешения поехать на Игры, но тщетно. И что-то подсказывает, что на этот раз Овечкину тоже не очень понравится решение лиги. Так что Овечкину точно придется чем-то жертвовать — либо своей заокеанской карьерой, либо Олимпиадой.

Сыграют ли в этом сезоне Кучеров и Тарасенко?

Одни из главных российских звезд НХЛ в ближайшие месяцы точно не появятся на льду. Более того, «Тампа-Бэй» уже предупредила, что готова играть без Никиты Кучерова весь регулярный сезон — все это время российский форвард будет восстанавливаться после травмы бедра. Но зато есть вероятность, что Куч сыграет в плей-офф. На самом деле, это оптимальное решение, «Тампа» спокойно выйдет в плей-офф и без Кучерова, поэтому рисковать здоровьем своего лидера нет никакого смысла.

А вот с Владимиром Тарасенко все куда сложнее. В сентябре форвард «Сент-Луиса» перенес уже третью операцию не левом плече. И в какой-то момент в СМИ вообще заговорили о том, что Владимиру придется завершить карьеру, настолько все плохо у него с этим плечом. Однако Тарасенко уже успел всех успокоить — он готовится, восстанавливается и вообще не допускает мыслей о том, что больше не сыграет.

И все же все равно есть сомнения, что мы увидим Тарасенко на льду в этом сезоне.

Владимир Тарасенко globallookpress.com

Что покажет в дебютном сезоне Капризов?

Кирилл Капризов — один из главных российских дебютантов в НХЛ. Россиянин еще не провел за «Миннесоту» ни одного матча, но североамериканские журналисты все равно уже в шоке — парень очень сильно всех впечатлил в тренировочном лагере. Очевидно, что потенциально Капризов новая звезда «Миннесоты», которой так не хватало подобного игрока. Однако не будем забегать далеко вперед, помня о том, как часто реальность не совпадает с ожиданиями. У Капризова сумасшедший потенциал, с этим никто и не спорит, но в НХЛ этого далеко не всегда достаточно для яркого дебюта.

Кирилл Капризов globallookpress.com

Вернется ли Бобровский на свой уровень?

Прошлый сезон, совпавший с переездом из Коламбуса в солнечную Флориду, стал для Сергея Бобровского худшим в его заокеанской карьере. Даже по статистике (90,0% отраженных бросков и коэффициент надежности 3,23) хорошо видно, что Боб пока что не стал для «Пантерз» каменной стеной. А ведь именно ради этого владельцы «Флориды» сделали российского вратаря самым высокооплачиваемым игроком команды. Пока рано говорить о разочаровании и рассуждать на тему «Бобровский уже не тот», но еще один такой сезон — и во «Флориде» точно начнут думать, что допустили большую ошибку. В новом чемпионате Бобровскому предстоит доказать, что прошлогодний провал всего ли неприятное стечение обстоятельств.

Сергей Бобровский globallookpress.com

Чего ждать от Малкина?

Малкин, похоже, до сих пор обижен на лигу за то, что не попал в список 100 лучших игроков в истории НХЛ, но, с другой стороны, в этом есть своя польза — россиянин буквально в каждом своем матче за «Питтсбург» доказывает, что это было несправедливое решение. У Джино три Кубка Стэнли, он ни разу за 14 лет не пропускал плей-офф — повторить то же самое смогут единицы. В новом сезоне Малкин, скорее всего, снова будет важнейшим игроком для «Питтсбурга», чей состав серьезно изменился после неудачного выступления в плей-офф. Выйти из тени Сидни Кросби будет непросто, но без Малкина «Пингвинз» будет сложно рассчитывать на что-то серьезное.

Евгений Малкин globallookpress.com

Вытащит ли Панарин «Рейнджерс» в плей-офф?

Артемий Панарин — главная хоккейная звезда Нью-Йорка. Звучит слегка пафосно, но это правда. Скромный парень из Коркино в прошлом сезоне быстро доказал, что «Рейнджерс» не зря сделали его самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. Но теперь Панарину предстоит закрепиться в роли лидера команды, а в укороченном сезоне сделать это будет гораздо сложнее. Тем более в «Рейнджерс», которым, объективно говоря, будет крайне сложно выйти в плей-офф. А без гениальной игры Панарина вообще нереально.

Артемий Панарин globallookpress.com

Кто из молодых россиян может удивить?

На самом деле, претендентов много. Но, прежде всего, главные ожидания связаны с Кириллом Капризовым, Игорем Шестеркиным, который после ухода Хенрика Лундквиста может стать основным голкипером «Рейнджерс», Ильей Сорокиным («Айлендерс») и Александром Романовым («Монреаль»). Если все пойдет по плану, любой из этих парней сможет претендовать на приз лучшему новичку лиги. К слову, скрытым фаворитом в этой компании можно считать Романова, чьи физические возможности уже шокировали весь Монреаль и тех, кому пришлось воочию наблюдать за тренировками экс-защитника ЦСКА. Но более конкретно об это можно будет говорить хотя бы после первых 15-20 матчей. А пока что просто наблюдаем.