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    Монегаски начнут без раскачки

    Монако — Серкль Брюгге. Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Серкль Брюгге»
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    Александр Головин
    11 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Монако» и «Серкль Брюгге». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Серкль Брюгге», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Первый дивизион 10 Июля 2025 года

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    •  Akas FC 17:00 Тараз

    Тараз

  • Казахстан. Первый дивизион
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    «Монако»

    Турнирное положение: Монегаски минувший чемпионат провели продуктивно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом «Монако» на 4 очка от второй позиции. А вот отличились игроки команды 63 результативными ударами в 34 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Монако» безропотно уступил «Лансу» (0:4).

    До того команда нанесла поражение «Лиону» (2:0). Да и поединок с «Сент-Этьеном» завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Монако» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Монегаски заметно усиливаются в межсезонье. Так что состав в качественном плане выглядит весьма прилично.

    Причем «Монако» традиционно успешно противостоит «Серкль Брюгге». Их пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Монегаски априори должны обыгрывать столь скромного оппонента.

    «Серкль Брюгге»

    Турнирное положение: «Зелёно-чёрные» провели удачный сезон. Команда сохранила место в элите бельгийского футбола.

    Причем «Серкль Брюгге» в группе вылета финишировал третьим с конца. А вот в собственные ворота команда пропустила 13 мячей в 6 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Зелёно-чёрные» уступили «Утрехту» (0:2).

    До того команда сумела переиграть «Патро Эйсден» (3:1). А вот чуть ранее она разгромила того же соперника (5:1).

    При этом «Серкль Брюгге» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Зелёно-чёрным» палец в рот не клади. Бельгийцы в двух последних очных встречах с монегасками по разу победили и сыграли вничью.

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    При этом «Серкль Брюгге» до последней коллизии победил дважды кряду. Да и в новый сезон «зелёно-чёрные» вступают потенциальным борцом за выживание.

    Команда в межсезонье постепенно обновляется. Состав у команды довольно крепкий, да и новички должны прийтись ко двору.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Бельгийцы намерены найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Монегаски не могут одолеть «Серкль Брюгге» в 2 поединках подряд

    • Обе команды до последних коллизий победили дважды кряду

    • «Монако» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 4.03, а победа оппонента — в скромные 3.21.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.45 и 2.63.

    Прогноз: «Монако» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

    Монегаски намерены начать серию спаррингов максимально продуктивно, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Монако» в 1 тайме за 2.42.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.13

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Монако — Серкль Брюгге?

    Матч Монако — Серкль Брюгге состоится 11 июля 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: Бельгия. Про Лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Монако — Серкль Брюгге?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Монако — Серкль Брюгге?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.42.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Монако — Серкль Брюгге?

    Смотреть матч турнира Бельгия. Про Лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Монако — Серкль Брюгге?

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 4.03, а победа оппонента — в скромные 3.21.

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    Монако — Серкль Брюгге: прогноз и ставка за 2.42, статистика, коэффициенты матча 11.07.202515:00. Монегаски начнут без раскачки
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