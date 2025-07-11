Монако — Серкль Брюгге. Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 июля 2025 года

11 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Монако» и «Серкль Брюгге». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Серкль Брюгге», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски минувший чемпионат провели продуктивно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом «Монако» на 4 очка от второй позиции. А вот отличились игроки команды 63 результативными ударами в 34 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Монако» безропотно уступил «Лансу» (0:4).

До того команда нанесла поражение «Лиону» (2:0). Да и поединок с «Сент-Этьеном» завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Монако» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Монегаски заметно усиливаются в межсезонье. Так что состав в качественном плане выглядит весьма прилично.

Причем «Монако» традиционно успешно противостоит «Серкль Брюгге». Их пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Монегаски априори должны обыгрывать столь скромного оппонента.

«Серкль Брюгге»

Турнирное положение: «Зелёно-чёрные» провели удачный сезон. Команда сохранила место в элите бельгийского футбола.

Причем «Серкль Брюгге» в группе вылета финишировал третьим с конца. А вот в собственные ворота команда пропустила 13 мячей в 6 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Зелёно-чёрные» уступили «Утрехту» (0:2).

До того команда сумела переиграть «Патро Эйсден» (3:1). А вот чуть ранее она разгромила того же соперника (5:1).

При этом «Серкль Брюгге» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Зелёно-чёрным» палец в рот не клади. Бельгийцы в двух последних очных встречах с монегасками по разу победили и сыграли вничью.

При этом «Серкль Брюгге» до последней коллизии победил дважды кряду. Да и в новый сезон «зелёно-чёрные» вступают потенциальным борцом за выживание.

Команда в межсезонье постепенно обновляется. Состав у команды довольно крепкий, да и новички должны прийтись ко двору.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Бельгийцы намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Монегаски не могут одолеть «Серкль Брюгге» в 2 поединках подряд

Обе команды до последних коллизий победили дважды кряду

«Монако» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 4.03, а победа оппонента — в скромные 3.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.45 и 2.63.

Прогноз: «Монако» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Монегаски намерены начать серию спаррингов максимально продуктивно, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Монако» в 1 тайме за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.13