«Баффало» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч НХЛ 16 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Баффало» будет принимать «Вашингтон». Матч пройдет в «Кибэнк Центре» 16 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Баффало» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Баффало»

В дебютной игре нового сезона команда из Баффало, штат Нью-Йорк, осталась ни с чем. С нулем очков она пока находится на шестой позиции в Восточном дивизионе.

Первым соперником в регулярке оказался «Вашингтон», которому «Баффало» проиграл (4:6). В этой встрече команда хозяев крупно летела уже во втором периоде. А попытки отыграться в третьей двадцатиминутке ни к чему не привели.

В дуэли с «Кэпс» команда Ральфа Крюгера нанесла всего на пару ударов меньше столичных соперников, а реализация всех моментов составила 15.38%. Отразили же «Себс» только 81.48% угроз оппонентов.

Все прогнозы на НХЛ

В прошлом сезоне «Баффало» не сумел выйти в плей-офф. Тогда команда провела 69 матчей в регулярке и заняла в итоге 13 место в таблице Восточной конференции.

«Вашингтон»

Столичный клуб из округа Колумбия выжал из своей первой игры максимум. Благодаря этому он с парой баллов в копилке замкнул тройку в Восточном дивизионе.

В игре с «Баффало» «Вашингтон» был хорош и победил по делу — 6:4. К началу третьего периода «Кэпс» уже забросили 4 шайбы, а в дебюте финальной двадцатиминутки они забили и пятый гол.

Нанеся 28 бросков в створ ворот, команда под руководством Питера Лавиолетта продемонстрировала неплохую реализацию — 21.43%, при этом в обороне столичные сыграли не лучшим образом (84.62% отраженных угроз).

В прошлом регулярном сезоне «Вашингтон» финишировал на «Востоке» третьим. А в плей-офф все ограничилось 1/8 финала и провальной серией против «Айлендерс» — 1:4.

Прогноз и ставка

На победу «Баффало» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.94, на ничью — 4.52, а на победу «Вашингтона» — 2.15.

В первом поединке, несмотря на преимущество в две шайбы, «Кэпс» провели нервную концовку и вколотили шестой гол в пустые ворота.

Но Питер Лавиолетт сделает нужные выводы и подкорректирует игру в защите в предстоящем матче. Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» в матче за 1.78.