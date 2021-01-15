НХЛ. Шатаут Варламова, два ассиста Овечкина, шайбы Свечникова и Капризова

«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 0:4

«Рейнджерс» «всухую» проиграл «Айлендерс» со счетом 0:4 (0:3, 0:1, 0:0).

Дубль в матче оформил Андерс Ли, еще по голу забили Брок Нельсон и Мэтью Барзаль. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов оформил шатаут, отразив все 24 броска.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Айлендерс» — 0:4 (0:3, 0:1, 0:0) Голы: Нельсон — 1 (бол., Бовилье, Ледди), 2:33 — 0:1. Ли — 1 (Ледди), 3:52 — 0:2. Барзал — 1 (Клаттербак), 13:31 — 0:3. Эберле — 1 (бол., Ли, Добсон), 34:54 — 0:4Вратари: Шестеркин — ВарламовШтраф: 16-10Броски: 24 (9+12+3) — 33 (10+11+12)

Следующий матч команды также проведут между собой. Встреча состоится 17 января, начало — в 03:00 мск.

«Рейнджерс» — «Айлендерс»

«Нью-Джерси» — «Бостон» — 2:3 Б

«Нью-Джерси» уступил в серии буллитов «Бостону» — 2:3 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1). Победный бросок на счету Брэда Маршана, который также отличился голом в основное время.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Бостон» — 2:3 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1) Голы: Маршан — 1 (бол., Крейчи, Бержерон), 17:40 — 0:1. Вуд — 1 (Хьюз), 48:51 — 1:1. Ритчи — 1 (бол., Маршан, Гржельчик), 53:12 — 1:2. Смит — 1 (Теннисон, Хьюз), 53:46 — 2:2Победный буллит: МаршанВратари: Блэквуд — РаскШтраф: 10-10Броски: 22 (4+7+7+4) — 37 (16+10+9+2)

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев результативными действиями не отметился и не реализовал свою попытку в серии буллитов. Его одноклубник и соотечественник Дмитрий Куликов также не отметился результативными действиями.

«Нью-Джерси» — «Бостон»

«Баффало» — «Вашингтон» — 4:6

«Вашингтон» на выезде выиграл у «Баффало» со счетом 6:4 (2:1, 2:1, 2:2).

В составе победителей по голу забили Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши, Джон Карлсон, Бренден Диллон, Якуб Врана и Гарнет Хэтэуэй. На счету капитана Александра Овечкина два ассиста.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Вашингтон» — 4:6 (1:2, 1:2, 2:2) Голы: Бэкстрем — 1 (Овечкин, Оши), 5:43 — 0:1. Холл — 1 (бол., Улофссон, Айкел), 8:48 — 1:1. Оши — 1 (бол., Овечкин, Карлсон), 10:33 — 1:2. Карлсон — 1 (Оши, Бэкстрем), 27:05 — 1:3. Диллон — 1 (Шири, Эллер), 33:23 — 1:4. Ридер — 1 (Козенс, Маккейб), 38:46 — 2:4. Маккейб — 1 (Айкел, Томпсон), 40:20 — 3:4. Врана — 1, 40:46 — 3:5. Улофссон — 1 (Холл, Райнхарт), 58:06 — 4:5. Хэтэуэй — 1 (п.в., Дженсен), 58:57 — 4:6Вратари: Хаттон (57:48 — 58:06, 58:42 — 58:57, 59:12) — СамсоновШтраф: 9-11Броски: 26 (8+9+9) — 28 (14+9+5)

У «Сэйбрз» отличились Тейлор Холл, Тобиас Ридер, Джейк Маккейб и Виктор Олофссон.

«Баффало» — «Вашингтон»

«Детройт» — «Каролина» — 0:3

«Каролина» выиграла у «Детройта» со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился голом. Еще по шайбе забросили Нино Нидеррайтер, Райан Дзингел.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Каролина» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Голы: Нидеррайтер — 1 (Ахо), 3:38 — 0:1. Дзингел — 1 (бол., Гардинер, Нечас), 57:26 — 0:2. Свечников — 1 (п.в., Терявяйнен), 58:55 — 0:3Вратари: Грайсс (57:47 — 58:55) — МразекШтраф: 11-9Броски: 14 (5+6+3) — 43 (13+12+18)

Голкипер Петр Мразек отразил все 14 бросков и оформил 22 шатаут в регулярном чемпионате.

«Детройт» — «Каролина»

«Нэшвилл» — «Коламбус» — 3:1

«Нэшвилл» в домашнем матче обыграл «Коламбус» со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

В составе победителей по голу забили Люк Канин, Филип Форсберг и Калле Йернкрок. Автором единственной шайбы «Блю Джекетс» стал Бун Дженнер.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Коламбус» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Голы: Дженнер — 1, 9:24 — 0:1. Канин — 1 (Хаула), 33:09 — 1:1. Форсберг — 1 (Ричардсон), 45:48 — 2:1. Ярнкрок — 1 (п.в., Гримальди, Йоси), 58:27 — 3:1Вратари: Сарос — Корписало (58:09 — 58:27)Штраф: 4-6Броски: 35 (13+9+13) — 30 (12+15+3)

Российские игроки Владислав Гавриков и Михаил Григоренко очков не набрали.

«Нэшвилл» — «Коламбус»

«Виннипег» — «Калгари» — 4:3 ОТ

«Виннипег» в овертайме одолел «Калгари» — 4:3 ОТ (1:3, 2:0, 0:0, 1:0).

Автором победного гола стал Патрик Лайне, набравший в матче 3 (2+1) очка. Российский защитник «Флэймз» Никита Нестеров результативными действиями не отличился.

«Виннипег» — «Калгари» — 4:3 ОТ (1:3, 2:0, 0:0, 1:0) ОТ (1:3, 2:0, 0:0, 1:0) Голы: Ткачак — 1 (Андерссон, Джиордано), 4:28 — 0:1. Лайне — 1 (Коннор, Форборт), 7:24 — 1:1. Годро — 1 (бол., Линдхольм, Монахэн), 11:24 — 1:2. Линдхольм — 1 (Дюбе, Танев), 16:28 — 1:3. Шайфли — 1 (Элерс), 20:34 — 2:3. Коннор — 1 (бол., Лайне, Уилер), 35:04 — 3:3. Лайне — 2 (Пионк), 61:17 — 4:3Вратари: Хеллебайк — МаркстремШтраф: 8-10Броски: 34 (6+14+12+2) — 26 (13+6+7+0)

«Виннипег» — «Калгари»

«Аризона» — «Сан-Хосе» — 3:4 Б

«Аризона» проиграла в серии буллитов «Сан-Хосе» — 3:4 Б (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 0:1).

Нападающий «Шаркс» Томаш Хертл и Эвандер Кейн набрали по 3 очка: первый 2+1, а второй — 1+2.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Сан-Хосе» — 3:4 Б (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 0:1) Голы: Хертл — 1 (бол., Кейн, Кутюр), 12:43 — 0:1. Хертл — 2 (Кейн), 16:51 — 0:2. Гарлэнд — 1 (бол., Дворак, Чикран), 35:46 — 1:2. Кейн — 1 (Хертл), 51:24 — 1:3. Келлер — 1 (Гарлэнд, Чикран), 56:30 — 2:3. Кессел — 1 (Голигоски, Келлер), 59:56 — 3:3Победный буллит: КутюрВратари: Кюмпер — ДжонсШтраф: 8-8Броски: 37 (8+9+19+1) — 35 (13+10+7+5)

Автором победного броска стал Логан Кутюр. Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов очков не набрал.

«Аризона» — «Сан-Хосе»

«Эдмонтон» — «Ванкувер» 5:2

«Эдомнтон» на своем льду обыграл «Ванкувер» со счетом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на счету которого 4 (3+1) очка. 24-летний канадец стал автором первого хет-трика в новом сезоне НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Ванкувер» — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) Голы: Ньюджент-Хопкинс — 1 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 7:59 — 1:0. Макдэвид — 1 (Ямамото, Драйзайтль), 19:59 — 2:0. Шмидт — 1 (Эдлер), 23:24 — 2:1. Макдэвид — 2 (бол., Драйзайтль, Бэрри), 28:26 — 3:1. Мотт — 1 (Хэмоник, Хьюз), 30:21 — 3:2. Макдэвид — 3 (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс), 35:08 — 4:2. Ньюджент-Хопкинс — 2 (Ямамото), 51:42 — 5:2Вратари: Коскинен — ДемкоШтраф: 20-18Броски: 46 (17+16+13) — 40 (10+18+12)

Еще 3 (0+3) очка набрал Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс оформил дубль.

«Эдмонтон» — «Ванкувер»

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» 3:4 ОТ

«Лос-Анджелес» по итогам овертайма проиграл «Миннесоте» со счетом 3:4 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 0:1).

Автором победной шайбы стал Кирилл Капризов. Также на его счету 2 ассиста. Для россиянина это была дебютная игра в североамериканской лиге.

У «Кингз» отличились Джефф Картер, Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе.

«Вегас» — «Анахайм» 5:2

«Вегас» добился домашней победы над «Анахаймом» со счетом 5:2 (2:2, 0:0, 3:0).