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    Как начнут новый сезон победители Кубка Стэнли?

    «Тампа-Бэй» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч НХЛ 14 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Чикаго»
    «Тампа-Бэй»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Чикаго». Матч пройдет на «Амали Арене» 14 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Января 2021 года
    Тампа-Бэй
  • Тампа
    •  Тампа-Бэй 04:00 Чикаго Чикаго
  • Кубок Стэнли
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.76
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    «Тампа-Бэй»

    В регулярном первенстве сезона 2019/20 команда из Тампы, штат Флорида, успела принять участие в 70 матчах и финишировала в Восточной конференции на втором месте.

    Среди всех клубов «Востока» «Тампа-Бэй» была лучшей в атаке — 245 голов и пятой по надежности в защите — 195 пропущенных шайб.

    После возобновления непростого сезона «молнии» сумели занять второе место в группе Восточной конференции, благодаря чему встретились в 1/8 финала с «Коламбусом». Своих соперников «Тампа» прошла спокойно — 4:1 в серии.

    Без особых проблем команда Джона Купера разобралась и с «Бостоном» в четвертьфинале — 4:1. А затем «Тампа-Бэй» четырежды в шести встречах обыграла «Айлендерс» (4:2).

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    В финале команда из штата Флорида с таким же счетом вынесла «Даллас» — 4:2 и победила в Кубке Стэнли.

    «Чикаго»

    Команда из Чикаго, штат Иллинойс, в минувшем сезоне НХЛ смогла сыграть в 70 матчах регулярки. В итоге она вышла в плей-офф с 12-го места в Западной конференции.

    На стадии 1/16 финала «Чикаго» встретился с «Эдмонтоном». В трех поединках из четырех «дрозды» были сильнее клуба из Канады, благодаря чему они и вытащили серию — 3:1.

    А вот в 1/8 финала у «Би-хокс» соперник был посерьезнее. Подопечные Джереми Коллитона встретились с «Вегасом». Уже в стартовых трех матчах «дрозды» проиграли (1:4; 3:4 в овертайме и 1:2).

    Но затем «Чикаго» сумел сократить разрыв в серии благодаря победе — 3:1. На большее команда Коллитона не была способна. Проиграв в решающем матче (3:4), она отправилась отдыхать.

    Прогноз и ставка

    На победу «Тампы-Бэй» в этой игре букмекеры предлагают поставить за 1.86, на ничью они дают коэффициент 4.52, а на победу «Чикаго» — 3.74.

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    Триумфаторам прошлого сезона не мешало бы стартовать в текущем розыгрыше регулярки с крупной победы, чтобы красиво войти в новую гонку.

    «Чикаго» в минувшем сезоне был не таким страшным соперником, но в последней очной встрече «дрозды» разгромили команду Купера (2:5).

    Скорее всего, коллектив из штата Флорида об этом помнит, потому захочет взять реванш в дебютной игре. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» за 1.86.

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