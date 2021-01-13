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    Оборвется ли победная серия «Спартака» в игре с «Авто»?

    «Спартак» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч КХЛ 13 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Автомобилист»
    Геноуэй Чэй
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Спартак» будет принимать «Автомобилист». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 13 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 13 Января 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
    •

    «Спартак»

    Столичная команда в 45 матчах регулярного сезона набрала 50 очков. Благодаря этому она закрепила за собой седьмое место в таблице Западной конференции.

    Концовку прошлого года «Спартак» жестко слил. В двух домашних играх красно-белые дважды уступили разгромно. В одном из матчей «гладиаторы» провалили столичное дерби с «Динамо» (0:6).

    Затем подопечные Олега Знарка неожиданно были разбиты «Динамо» Рига (2:5). В дебютной встрече 2021-го года московский клуб потерпел поражение от «Металлурга» (3:4).

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    Но в трех следующих матчах «Спартак» сумел собраться и выдал победную серию. Соперниками красно-белых в этом отрезке были: «Трактор» (6:2), «Йокерит» (4:1) и «Локомотив» (4:3).

    «Автомобилист»

    Екатеринбургский коллектив сыграл в 44 поединках регулярки. Во всех тех матчах команда набрала 53 очка, что позволяет ей сейчас замыкать топ-5 в таблице «Востока».

    Прошлый год, несмотря на частые поражения, закончился для «Автомобилиста» на мажорной ноте. Екатеринбуржцы выиграли три встречи в родных стенах, одолев «Салават Юлаев» (3:2), «Нефтехимик» (3:0) и «Амур» (3:0).

    А в дебютной игре 2021-го команда Билла Питерса не справилась с «Салаватом Юлаевым» в овертайме (0:1). Но затем по буллитам «Авто» обыграло ЦСКА (1:1, 1:0).

    В паре следующих матчей «Автомобилист» потерпел поражения от «Барыса» (2:3) и «Йокерита» (2:3). А 11 января ребята Питерса взяли у «шутов» реванш (2:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Спартака» в этой игре оценивается в 2.57, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.94, а на победу «Автомобилиста» — 2.40.

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    Несмотря на три выигранных поединка кряду, «Спартак» все еще не кажется командой, которая обрела стабильность. В любой момент москвичи могут снова начать транжирить очки.

    Поэтому гости из Екатеринбурга не испугаются беспроигрышного отрезка соперников и навяжут столичным борьбу. Наши прогноз и ставка — победа «Автомобилиста» в матче с коэффициентом 1.89.

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