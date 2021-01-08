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    На сколько голов «Барысу» хватит сил в Екатеринбурге?

    «Автомобилист» — «Барыс». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 8 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Автомобилист Прогнозы на Барыс
    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Барыс»
    Мэтт Фрэттин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Барыс». Матч пройдет на «Уралец-Арене» 8 января. Начало встречи — в 14:30 мск. «Автомобилист» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 08 Января 2021 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 14:30 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.83
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Автомобилист»

    Екатеринбургский клуб сумел вновь войти в пятерку лидеров Восточной конференции. Сейчас на счету этой команды имеется 51 балл, добытый в 41 игре.

    Ближе к середине декабря «Автомобилист» в Магнитогорске разнес «Металлурга» Мг (4:0). Благодаря этой победе прервался печальный отрезок команды из десяти поражений.

    После встречи с «Магниткой» подопечные Билла Питерса уступили «Трактору» (2:3), но затем дома они выбили три из трех, одолев «Салават Юлаев» (3:2), «Нефтехимик» (3:0) и «Амур» (3:0).

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    В 2021-м году «Автомобилист» пока играет только в гостях. В Уфе ребята Питерса потерпели поражение от «Салавата Юлаева» в овертайме (0:1), а 5 января была победа над ЦСКА по буллитам (1:1, 1:0).

    «Барыс»

    Казахстанский клуб успел сыграть в 40 матчах регулярки, в ходе которых было набрано 47 очков. В зачете Восточной конференции команда идет восьмой.

    С 13 по 23 декабря «Барыс» в разъездах добыл четыре победы кряду. Коллектив из Нур-Султана хлопнул «Трактор» (4:2), «Куньлунь» в овертайме (2:1), «Торпедо» в дополнительное время (3:2), а также разобрался с «Авангардом» (3:1).

    Продолжилась победная серия и матчем с «Амуром» в родных стенах, где хозяева разгромили хабаровчан (5:2). А в игре с «Сибирью» этот отрезок был прерван (1:3). В финальном поединке 2020-го казахстанцы влетели «Магнитке» в овертайме (2:3).

    Новый год подопечные Юрия Михайлиса встретили победой над «Амуром» по буллитам (4:4, 3:2). А вот следующую игру на «Платинум Арене» «Барыс» провалил (1:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.83, на ничью — 4.20, а на победу «Барыса» — 3.70.

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    Очные матчи этих команд часто получаются напряженными, поскольку минимум 2 шайбы залетают в обе стороны. Так было в восьми играх из десяти последних.

    В девяти поединках из десяти казахстанцы забивали в ворота «Авто» 2+ гола. Хорошая статистика должна подтвердиться и 8 января. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Барыса» больше 1.5 за 1.63. 0

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