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    Игра клубов из топ-3 Запада получится результативной?

    «Локомотив» — СКА. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 7 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Локомотив Прогнозы на СКА
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — СКА
    Антон Малышев
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Локомотив» будет принимать СКА. Матч пройдет на «Арене-2000» 7 января. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — СКА.
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    Хоккей. КХЛ 07 Января 2021 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 17:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Локомотив»

    Ярославская команда провела 41 встречу в рамках регулярного первенства. Сейчас она замыкает топ-3 в таблице Западной конференции с 57 баллами на счету.

    В двух последних матчах прошлого года в родных стенах «Локомотив» победил. В тех поединках «железнодорожники» обыграли «Северсталь» (2:1) и «Сочи» (6:3).

    А концовку 2020-го «Локо» провел в разъездах. Сперва в Финляндии команда Андрея Скабелки проиграла «Йокериту» в дополнительное время (3:4). Затем было поражение от «Торпедо» в «Нагорном» (5:6).

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    Новый год «Локомотиву» посчастливилось встретить в родных стенах. В Ярославле хозяева разнесли «Витязь» (7:1), после чего они взяли верх над «Сибирью» (3:2).

    СКА

    Команда из Санкт-Петербурга в регулярке КХЛ сыграла в 43 поединках. В этих матчах она набрала 59 баллов, благодаря чему все еще идет второй в таблице Западной конференции.

    Для СКА предстоящий матч с «Локо» будет пятым кряду на выезде. Последний раз питерцы выступали на своем льду 24 декабря. Тогда они победили «Северсталь» (2:0).

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    • После той встречи подопечные Валерия Брагина в Москве сразились с «Динамо» и уступили бело-голубым в дополнительное время (1:2). Затем была победа над «Сочи» (4:1).

    А в последней игре прошлого года «армейцы» оказались слабее «Йокерита» на «Хартвалл Арене» (1:2). В 2021-м СКА продолжил терять очки в гостях. В Белоруссии команда Брагина влетела «Динамо» Минск в овертайме (3:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Локомотива» в этой встрече оценивается в 2.56, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу СКА — 2.54.

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    В Ярославле соперники будут стремиться выиграть. «Локо» в предстоящем матче может сравняться с питерцами по очкам и получит пару игр в запасе, чтобы выйти на второе место.

    В последних пяти поединках разной степени важности команды забивали суммарно 5+ голов. Потому есть смысл ждать высокой результативности и в этом матче. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.65. 0

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