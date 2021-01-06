«Ак Барс» — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 6 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 6 января. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Динамо» Москва.

«Ак Барс»

После 41 игры в регулярном сезоне казанский клуб все еще занимает первое место в таблице Восточной конференции с 64 баллами в копилке. От преследователей команда оторвалась на 8 пунктов.

Последний раз «Ак Барс» проигрывал кому-либо 1 декабря. Тогда «коты» в Балашихе уступили «Авангарду» (0:3). С того момента прошло еще 8 поединков. В каждом казанцы победили.

В начале этого отрезка команда Дмитрия Квартальнова снесла «Нефтехимик» (6:1). А затем на «Татнефть-Арене» «барсы» обыграли «Автомобилист» (2:0), «Металлург» Мг (3:0), «Динамо» Минск (7:2) и «Йокерит» (4:1).

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Никто пока не может одолеть «Ак Барс» и у себя дома. В разъездах казанский клуб также хорош. В трех матчах на чужих аренах «коты» раскатали «Йокерит» (4:1), «Спартак» (3:0) и «Динамо» Москва (7:2).

«Динамо» Москва

Команда из столицы сыграла в 42 матчах регулярного сезона, в ходе которых она заработала 54 очка. В турнирной таблице Западной конференции динамовцы находятся на четвертом месте.

Недавняя встреча «Динамо» Москва с «Ак Барсом» оставила для бело-голубых неприятные воспоминания. На «ВТБ Арене» хозяева 24 декабря были разбиты гостями из Казани (2:7).

После того провального поединка подопечные Владимира Крикунова добыли три победы над другими соперниками. Сперва московская команда одержала верх над СКА в дополнительное время (2:1).

Затем «Динамо» разгромило «Спартак» (6:0) и «Витязь» (5:1). А в первом матче 2021-го года ребята Крикунова в Латвии не справились с «Динамо» Рига (4:5).

Прогноз и ставка

На победу «Ак Барса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.77, на ничью — 4.34, а на победу «Динамо» Москва — 3.84.

Будущие соперники сейчас находятся в хорошей форме, но казанцы выглядят мощнее и не проигрывают практически месяц.

Кроме того, в шести поединках из восьми последних команда Квартальнова открывала счет. В очередной домашней игре «барсы» также смогут это сделать. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» забьет первым с коэффициентом 1.60. 0