«Динамо» Рига — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 4 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Рига будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет на «Арене Рига» 4 января. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Динамо» Рига — «Динамо» Москва.

«Динамо» Рига

Латвийский клуб в текущем розыгрыше КХЛ вышел на лед 39 раз, суммарно заработав 19 очков. Из-за этого команда застряла на дне таблицы Западной конференции.

В трех последних домашних поединках минувшего года «Динамо» Рига проиграло. Уступили латвийцы СКА (1:4), «Торпедо» (4:6) и «Сочи» в овертайме (5:6).

Три других матча подопечные Петериса Скудры провели на чужих аренах. В одной из встреч клуб из Риги был слабее минского «Динамо» в дополнительное время (2:3).

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А после неудачи в Минске «Динамо» Рига влетело «Торпедо» в Нижнем Новгороде (2:3). В заключительной игре 2020-го года динамовцы в Москве раскатали «Спартак» (5:2).

«Динамо» Москва

Столичный коллектив закончил прошлый год на положительной волне. Динамовцам удалось подняться в топ-3 Западной конференции с 54 баллами в копилке.

В своих шести последних матчах 2020-го «Динамо» Москва победило пять раз. В одном из таких поединков бело-голубые одержали верх над «Нефтехимиком» (3:2).

Затем на «ВТБ Арене» подопечные Владимира Крикунова раскатали «Йокерит» (4:0) и крупно влетели «Ак Барсу» (2:7). В последнем домашнем матче 2020-го москвичи обыграли СКА в овертайме (2:1).

Затем «Динамо» Москва в «Парке Легенд» разбило «Спартак» в столичном дерби (6:0), а позже команда Крикунова разнесла «Витязь» в Подольске (5:1).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Рига в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.82, на ничью — 4.90, а на победу «Динамо» Москва — 1.55.

Рижская команда выигрывает очень редко. Дома последний раз она побеждала еще осенью прошлого года. Поэтому от матча с гостями из столицы ждать чуда не стоит.

На выезде коллектив Крикунова обязан спокойно разбираться с латвийцами. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Москва с форой -1 за 1.62. 0