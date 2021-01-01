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    Какая команда возглавит группу B?

    Швеция U20 — США U20. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 1 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Молодежный чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную Швеции Прогнозы на сборную США
    Прогноз и ставки на Швеция U20 — США U20
    Оскар Квист
    В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Швеции 1 января сыграет с командой США. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 05:30 мск. Прогноз на Швеция U20 — США U20.
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    Хоккей. МЧМ-2021. Группа B 01 Января 2021 года
    Швеция U20
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    Швеция

    После трех сыгранных матчей шведская команда имеет в своей копилке 7 зачетных баллов. В группе B она находится на втором месте и опережает Штаты на 1 пункт.

    В дебютном поединке на МЧМ Швеция сошлась в битве с Чехией, где ей пришлось отыгрываться уже в первом периоде. Но «три короны» собрались и отгрузили соперникам 7 голов — 7:1.

    Во второй игре команда Йоэля Роннмарка чувствовала себя спокойнее. В противостоянии с Австрией шведы уже не пропустили, а сами отличились результативными действиями в каждом периоде. В итоге они выиграли — 4:0.

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    Самым трудным испытанием для Швеции стала встреча с Россией. В этом поединке дело дошло до овертайма, в котором «три короны» и уступили (3:4).

    США

    Американская команда в своих трех встречах завоевала 6 очков. В группе B она замыкает тройку лидеров, отставая от первой строчки на 2 балла.

    Начали текущий розыгрыш МЧМ США неудачно. В противостоянии с Россией подопечные Нэйта Лимана отличились трижды, но этого было недостаточно даже для ничьей в основное время (3:5).

    В следующем матче американская сборная отыгралась на слабом сопернике. Обозленные ребята Лимана катком прошлись по Австрии — 11:0.

    Результативно США провели встречу с Чехией. В поединке против коллектива Млейнека Штаты не пропустили голов, а сами набили чехам полную сетку — 7:0.

    Прогноз и ставка

    Победа Швеции в этой встрече оценивается в 3.01, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.44, а на победу США — 1.97.

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    Да, обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф, однако сейчас нужно задуматься о том, как попасть на соперника полегче.

    Для этого необходимо финишировать на первом-втором месте. Швеция сейчас выглядит убедительнее Штатов и в играх с большими командами она может надежнее сыграть в обороне. Поэтому наши прогноз и ставка — победа Швеции в матче с коэффициентом 1.90. 0

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    Швеция U20 — США U20. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 1 января 2021 года. Прогноз на Швеция U20 — США U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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