Австрия U20 — Россия U20. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 30 декабря 2020 года

В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Австрии 30 декабря сыграет с командой России. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 05:30 мск. Прогноз на Австрия U20 — Россия U20.

Австрия

В двух поединках австрийская сборная не сумела набрать очков. В таблице группы B она занимает последнее место и уже отстает от конкурентов на 3 зачетных балла.

Беды Австрии начались в первом матче. В противостоянии с США команда Роже Бадера ужасно отыграла в защите и ничего не показала у чужих ворот, в результате чего она была разбита Штатами — 0:11.

Во второй встрече «орлы» также проиграли всухую, но не так крупно. В дуэли со Швецией они пропустили 4 безответных шайбы — 0:4.

Все прогнозы на хоккей

В этой игре Австрия вновь была нулевой в атаке. За час поединка она нанесла только 6 ударов в створ, а в свои ворота приняла 65 выстрелов, 6.15% из которых превратились в итоге в голы.

Россия

Российская сборная сейчас замыкает топ-3 с тремя баллами на счету. От первого места команда отстает на три пункта, а ближайших преследователей опережает по дополнительным показателям.

Первый матч Россия провела против США. В противостоянии с американцами коллектив Игоря Ларионова был хорош и смог обеспечить себе победу с комфортным перевесом — 5:3.

Второй поединок Россия скатала с Чехией. Однако в этой встрече «красная машина» почему-то дала сбой и не смогла забить соперникам ни разу, когда сама пропустила пару голов и в итоге проиграла — 0:2.

В упомянутой игре Россия нанесла на 1 удар в створ больше (30 на 29). Отразила команда Игоря Ларионова 93.1% угроз, однако этого все равно оказалось недостаточно.

Прогноз и ставка

На победу Австрии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 48.0, на ничью — 25.0, а на победу России — 1.01.

В нынешнем розыгрыше чемпионата мира Австрия по делу считается слабейшим участником. Команда Роже Бадера лишь по праздникам атакует, зато в свою сетку пропускает регулярно.

Команда Ларионова же после облома с Чехией должна реабилитироваться и вновь возвращать себе уверенность. А где это можно сделать, если не в поединке с явным андердогом? Наши прогноз и ставка — тотал больше 9 с коэффициентом 1.60. 0