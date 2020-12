Без паники. Чехи засветили все слабые стороны российской «молодежки»

Пока в сборной делают выводы и пытаются понять, что произошло, мы узнали, что написали о провальном матче с чехами ведущие спортивные СМИ страны.

Чехи выдали матч жизни

Хоккейный обозреватель Sports.ru Никита Петухов признает, что результат неприятный, но поводов для паники не видит.

«В прошлом году канадцы получили 0:6 во второй игре турнира, как раз от сборной России — и потеряли главную звезду. Они пересобрались, проехались по остальным соперникам до финала, и выстрадали реванш в финале.

В 2011-м Россия проиграла в группе дважды. И проигрывала в четвертьфинале. И упускала 2:0 в полуфинале. А на третий период финала вообще выходила, проигрывая 0:3. Это был не турнир, а бег с барьерами. Барьеры — по полтора метра высотой.

У каждой сборной свой путь. Но почти все сталкиваются с моментом, когда становится так тяжело, что испаряется вера в себя.

У сборной-2021 путь уникальный. Мы влюбились в нее еще в ноябре, когда молодежка хладнокровно упаковывала одного за другим соперников на взрослом Кубке "Карьялы". Мы влюбились в ее легкость, в ее оптимизм, в ее веру в себя.

Матч с чехами — это удар и серьезное испытание. Легко верить в себя, когда ты забиваешь 6 взрослым финнам. Или играешь на ноль со взрослыми шведами. А когда ты играешь по нулям с чешскими ровесниками, которые, по идее, слабее — это уже стресс.

Сегодня нашей сборной выпало испытание. Сложный соперник, готовый умирать за каждую шайбу.

Сложный эмоционально: вчера чехи получили 1:7 от шведов, а сегодня вышли мстить и доказывать себе; поэтому в каждую контратаку (которых было всего 4 или 5) они летели как в последнюю.

Сложный тактически: чехи скатывались в такой автобус, которого я на МЧМ давно не видел (в прошлом году было что-то похожее, но совсем не с таким градусом отчаяния).

Актуальное положение дел на молодёжном чемпионате мира 📊#россиявмоемсердце pic.twitter.com/zYHw5eEo16 — Хоккей России (@russiahockey) December 28, 2020

Да, сегодня многое не получалось. Да, почти все, что сборная умеет хорошо — сегодня не пригодилось. Чехи не боролись за шайбу, отдали ее вообще без всяких проблем и сидели на своих воротах. Да, атак с ходу нас лишили, а из позиционных — ничего не получилось. Да, видно, как не хватает праворуких игроков. Да, сегодня стало очевидно, что надо чинить большинство.

Но важно понимать — сегодня чехи выдали матч жизни. Для них финал турнира случился во втором матче в группе. Наш финал, надеюсь, все-таки где-то подальше», — пишет Петухов.

Безыдейное поражение

Автор «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис признался, что его разочаровало отсутствие идеи в игре сборной России.

«Куда больше результата разочаровали игровые детали. Поражение вышло с российской стороны совершенно безыдейным. Только в начале первого и отчасти второго периодов нашей команде удалось задавить чехов агрессией и силовым давлением, заставив их с превеликим трудом отбиваться от атак. В остальном все развивалось по обыденному сценарию, исторически знакомому каждому. Сборная Чехии грамотно оборонялась количеством и ждала шанса в контратаке. Никакой высшей математики. Еще до того, как грубо ошиблись Мухамадуллин и Чайка, вратарю Аскарову несколько раз пришлось капитально тащить. Согласиться полностью с Ларионовым, вспомнившим на пресс-конференции о футбольном четвертьфинале ЧМ-Россия-Испания, не могу. Чехи создали приличное количество моментов и не сидели все время на своей половине.

У Ларионова с незапамятных времен сложился образ совсем не по-хоккейному интеллигентного человека. Невозможно представить, чтобы человек с прозвищем Профессором включал в раздевалке диктаторский режим Кинэна или Брагина, переворачивая попавшие под руку бытовые предметы и кроя игроков на чем свет стоит.

Правильный эмоциональный настрой на молодежном уровне решает очень многое. Очень часто — почти все. Тусклая игра тех, кто должен решать дела в атаке, имею в виду Подколзина, Амирова и Чинахова, — еще один крайне неприятный вывод по итогам трех матчей, включая выставочную встречу с Канадой. Может, стоит вспомнить о простых истинах, приносивших успех Брагину? Пора приводить команду в чувство и делать ставку не только на кружевную работу в белых перчатках», — отмечает в своем обзоре Зислис.

ICYMI: A classic rivalry complete with nail-biting drama from start to finish. Watch as @narodnitym shut out @russsiahockey in a 2-0 finish. #WorldJuniors pic.twitter.com/RSHJ8ClNz7 — IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2020

«Молодежке» нужен Ларионов на льду

Еще один автор «Спорт-Экспресса» Павел Климовицкий уверен, что одна из проблем нынешней молодежной сборной заключается в отсутствии креативных игроков.

Passing it on: @russiahockey legend and national junior team head coach Igor Larionov guiding his troops at the 2021 #WorldJuniors 🇷🇺 pic.twitter.com/mZWVe6JOtR — IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2020

«У нас есть Игорь Ларионов на скамейке, но нет Игоря Ларионова на льду — а он там просто невероятно нужен. Не сам 60-летний Профессор, конечно, хотя с учетом его физической формы можно подумать о всяком. У России вообще не было ни одного хоккеиста, готового при плотной обороне соперника и пяти чехах, стоящих около своих ворот, отдать не просто пас на пару метров партнеру рядом, а выдать что-то оригинальное и удивить», — пишет Климовицкий.

GOAL @narodnitym 🇨🇿🇨🇿🇨🇿 After intense Russian pressure the Czechs break out and go up 1-0 against @russiahockey Filip Koffer gets his first of the 2021 #WorldJuniors pic.twitter.com/BzI12s1XEr — IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2020

UPSET Alert! After losing to Sweden in their opener, Czech Republic has Russia on the ropes up 2-0 in the 3rd thanks to a breakaway score from Martin Lang @narodnitym #WorldJuniors pic.twitter.com/0ac2xuxtF0 — IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2020

Игра в большинстве — главная проблема команды

Сборная России в первых двух матчах ни разу не забила при игре в большинстве, и, как справедливо отметил обозреватель «Матч ТВ» Андрей Менг, этот момент не может не настораживать.

«Говоря об игре в неравных составах: если за меньшинство пока нам можно не переживать, то большинство становится главной проблемой Игоря Ларионова. За два молодежных чемпионата мира, на которых ответственным за розыгрыш лишнего был именно Ларионов, вопросы не возникали только в прошлогодних матчах с Германией (6:1) и Швейцарией (3:1), не выделяющихся качественной игрой в обороне. Решение данной проблемы должно стать первостепенной задачей в работе тренерского штаба.

Персональные ошибки, допущенные Чайкой и особенно Мухамадуллиным в моментах с пропущенными шайбами, должны стать отличным подспорьем нашим защитникам для будущего развития. Зацикливать на них внимание в контексте самой игры нет смысла — они стали фатальными только потому, что в атаке сборная не забила ничего», — пишет Менг.

That feeling when you not only play an incredible game, but also take down a rival in the process 🙌@narodnitym #WorldJuniors pic.twitter.com/lf58EVtvkd — IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2020

У Ларионова нет запасного плана

К такому выводу пришла автор Sport24 Дарья Тубольцева, которая считает, что сборная России оказалась не готова к игре с Чехией.

«Пугало то, что россияне не могли ничего изменить в своей игре. А ведь Ларионов говорил про планы B и C. Где они? Ни в большинстве, ни в равных составах было не пробить чешскую оборону. Получается, команда была просто не готова к такой игре. Последний раз "Красная машина" не забивала ни одного гола за матч на МЧМ в 2012 году, в финале со шведами. Теперь у тренерского штаба прибавилось пищи для размышления, ведь проблем с игрой оказалось больше, чем можно было предположить после проигрыша Канаде. И выводы нужно делать как можно быстрее», — уверена Тубольцева.

