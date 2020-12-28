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    Третьяк рассказал, почему «молодежка» проиграла Чехии

    Хоккей Сборная России Сборная Чехии Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что молодежная сборная в игре с Чехией (0:2) была наказана за недооценку соперника.

    Владислав Третьяк
    Владислав Третьяк

    «Поражение для всех неожиданное, но хоккей есть хоккей. Хочу сказать, что команда была не заряжена на победу. Каждый думал, что сейчас мы выиграем, и не было 100-процентной отдачи, игра выглядела с нашей стороны академичной.

    Чего-то не хватило в завершающей фазе: много ошибок, надо было изнутри из себя все доставать, и все игры на этом чемпионате еще раз показывают, что каждый матч является финалом.

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    • После победы над американцами наша команда почувствовала, что, мол, не обыграем соперника в первом периоде, обыграем в третьем. Не хватило огонька в глазах, не на 100% вышли, каждый подумал, что и так победим, что у нас все слаженные звенья и хороший вратарь.

    Чуть недооценили соперника, и это сказалось на игре», — приводит слова Третьяка ТАСС. 0

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