Третьяк рассказал, почему «молодежка» проиграла Чехии

Президент Федерации хоккея Россиисчитает, что молодежная сборная в игре с Чехией (0:2) была наказана за недооценку соперника.

«Поражение для всех неожиданное, но хоккей есть хоккей. Хочу сказать, что команда была не заряжена на победу. Каждый думал, что сейчас мы выиграем, и не было 100-процентной отдачи, игра выглядела с нашей стороны академичной.

Чего-то не хватило в завершающей фазе: много ошибок, надо было изнутри из себя все доставать, и все игры на этом чемпионате еще раз показывают, что каждый матч является финалом.

После победы над американцами наша команда почувствовала, что, мол, не обыграем соперника в первом периоде, обыграем в третьем. Не хватило огонька в глазах, не на 100% вышли, каждый подумал, что и так победим, что у нас все слаженные звенья и хороший вратарь.

Чуть недооценили соперника, и это сказалось на игре», — приводит слова Третьяка ТАСС. 0