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    Назаров раскритиковал Ларионова после поражения сборной России от Чехии

    Хоккей Сборная России Сборная Канады Сборная Чехии Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Известный тренер Андрей Назаров оценил игру сборной России в стартовых матчах молодежного чемпионата мира.

    Андрей Назаров
    Андрей Назаров

    После победы над США (5:3) в первом матче команда Игоря Ларионов потерпела поражение от Чехии (0:2).

    «Посмотрел все матчи сборной России на МЧМ. Захватил даже выставочную встречу с Канадой. Из трех матчей в двух российская команда не забросила ни одной шайбы. Это неприятный момент.

    Как опытный и многое повидавший тренер, могу сказать, что работы у Ларионова и его штаба вагон и маленькая тележка. Когда в двух из трех матчей нет голов — это тренерский вопрос. Значит, где-то неправильно расставлены звенья.

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    • Видны недоработки в нападении, хромает большинство. Чехи сегодня вскрыли все наши проблемы, ложились под шайбу, строго выполняли задание. Этим компонентам россиянам нужно уделить особое внимание.

    В сборной России созданы все условия, федерация максимально помогает национальной команде и решает любой вопрос, поэтому пора прибавлять и показывать свой класс на льду», — приводит слова Назарова «Чемпионат». 0

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