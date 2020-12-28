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    Ларионов сравнил игру против Чехии с матчем Россия — Испания на футбольном ЧМ-2018

    Хоккей Сборная России Сборная Чехии Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов назвал причины поражения от Чехии (0:2) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

    Игорь Ларионов
    Игорь Ларионов

    «Можно привести аналогию со сборной России по футболу в матче с Испанией на ЧМ-2018. Такого плана сегодня была сборная Чехии, которая построила очень плотную оборону в своей и средней зоне, отдала периметр. Мы пытались выводить защитников на бросок, потому что пробиться сквозь пятерых игроков очень сложно. Сегодня голы должны были идти именно с дальней дистанции, чтобы была помеха вратарю, чтобы мы могли получить отскоки.

    Что касается повторяющихся действий — игра сама диктует, как ты играешь. Мы не можем дать ребятам лекала. Ребята пытались растащить оборону соперника, чтобы была возможность пробить плотные редуты обороны.

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    • Во многом голов не было, потому что вратарь многие моменты видел, а когда не видел, его полевые блокировали броски. У нас есть возможность подкорректировать это, чтобы в следующих матчах мы были более разнообразны, чтобы не то что упростить игру в атаке, а сделать акцент на игрой под воротами. Так мы сможем забивать не самые красивые, но важные голы», — приводит слова Ларионова «Чемпионат». 0

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