Сборная России сенсационно проиграла Чехии на МЧМ-2021

Сборнаяпотерпела поражение от командыв рамках второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира.

Встреча, состоявшаяся в Эдмонтоне, завершилась в пользу чехов со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Первую шайбу российская «молодежка» пропустила в конце второго периода. На 37-й минуте Ярослав Аскаров не справился с броском Филипа Коффера.

GOAL @narodnitym 🇨🇿🇨🇿🇨🇿 After intense Russian pressure the Czechs break out and go up 1-0 against @russiahockey Filip Koffer gets his first of the 2021 #WorldJuniors pic.twitter.com/BzI12s1XEr

А на 46-й минуте в составе чешской команды отличился Мартин Ланг.

UPSET Alert! After losing to Sweden in their opener, Czech Republic has Russia on the ropes up 2-0 in the 3rd thanks to a breakaway score from Martin Lang @narodnitym #WorldJuniors pic.twitter.com/0ac2xuxtF0