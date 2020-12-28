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    «Молодежке» нужно наводить порядок в обороне, заявил Кузнецов

    Хоккей Сборная России Сборная Чехии Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Защитник сборной России Ян Кузнецов прокомментировал поражение от Чехии (0:2) в матче молодежного чемпионата мира.

    Сборная России впервые с 2012 года не забила ни одного гола в матче МЧМ
    Сборная России впервые с 2012 года не забила ни одного гола в матче МЧМ

    «Суперопасных моментов Россия сегодня не создала, этот матч должен стать хорошим уроком для команды.

    Не сюрприз, что чехи играют в таком стиле на международных турнирах. Они ловят шайбу на себя, а нам где-то не хватило момента. Надо бросать мимо игроков. Раз они играют высоко, значит, надо было спускать пониже. Мы старались, но не пошло. Надо продолжать работать.

    Мы много бросали от синей линии, больше половины бросков соперник заблокировал. У чехов было больше моментов, глупо говорить, что мы их перебросали. Нужно наводить порядок в обороне, потому что чехи создали моменты и реализовали их», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

    В следующем матче сборная России встретится с командой Австрии. 0

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