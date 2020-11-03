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    Очередной домашний матч «Барыса» пройдет скромно?

    «Барыс» — «Динамо» Рига. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 3 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Барыс Прогнозы на Динамо Рига
    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Динамо» Рига
    Дмитрий Шевченко
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» будет принимать «Динамо» Рига. Матч пройдет на «Барыс Арене» 3 ноября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Динамо» Рига.
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    Хоккей. КХЛ 03 Ноября 2020 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 16:30 Динамо Рига Динамо Рига
  • Рига
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
  • X
  • 6.30
  • 2
  • 7.80
  • Ставка!
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    «Барыс»

    Казахстанская команда опустилась на десятое место в таблице Восточной конференции. На счету «снежных барсов» имеется 18 баллов, которые были набраны в 17 играх регулярки.

    В середине октября «Барыс» провел три выездных встречи кряду, в которых подопечные Юрия Михайлиса добыли победы в дополнительное время.

    В овертайме казахстанцы переиграли «Салават Юлаев» (3:2), «Спартак» (3:2) и «Ак Барс» (1:0). Но 21 октября «Барыс» в добавочном периоде оказался слабее «Йокерита» (4:5).

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    В следующих трех матчах команда Михайлиса проиграла «Ак Барсу» (1:3), «Сибири» (1:3) и «Сочи» (1:3). А в конце минувшего месяца представители Нур-Султана обыграли «Куньлунь» (2:1).

    «Динамо» Рига

    Латвийская команда в ближайшее время никуда не денется с последнего места в таблице Запада. За 16 сыгранных матчей она заработала всего 7 очков.

    Коллектив Петериса Скудры уже давно не радовал своих болельщиков выигранными встречами. Серия без побед «Динамо» Рига длится уже восемь поединков кряду.

    В начале октября динамовцы в гостях потерпели поражения от «Витязя» (1:6), «Сочи» (2:4), «Йокерита» (1:4) и «Динамо» Минск в послематчевых бросках (3:3, 2:3).

    Затем дома латвийская команда уступила «Локомотиву» по буллитам (2:2, 0:2), после чего в выездных матчах она была слабее «Динамо» Минск (0:3), «Трактора» (1:5) и «Автомобилиста» (2:7).

    Прогноз и ставка

    На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.50, на ничью — 5.15, а на победу «Динамо» Рига — 5.90.

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    В Нур-Султане хозяева смогут продлить серию без побед команды из Латвии до девяти поединков. Однако на «Барыс Арене» встретятся клубы с самой низкой результативностью в КХЛ.

    Учитывая умение «Барыса» играть в обороне, можно предположить, что сам матч завершится скромно. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 1.64. 0

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    «Барыс» — «Динамо» Рига. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 3 ноября 2020 года. Прогноз на «Барыс» — «Динамо» Рига. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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