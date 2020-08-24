«Вегас» — «Ванкувер». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч НХЛ 24 августа 2020 года

В четвертьфинале Кубка Стэнли «Вегас» сыграет с «Ванкувером». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 24 августа. Начало встречи — в 05:30 мск. Прогноз на «Вегас» — «Ванкувер».

«Вегас»

Свой предсезонный матч команда из Лас-Вегаса, штат Невада, провела 31 июля против «Аризоны». В этом поединке «золотые отбросы» одержали победу (4:1).

Затем «Вегас» выиграл три встречи в групповом раунде 1/4 Запада. В этих поединках подопечные Питера Дебура взяли верх над «Далласом» (5:3), «Сент-Луисом» (6:4) и «Колорадо» в овертайме (4:3).

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Плей-офф Кубка Стэнли «золотые отбросы» также начали удачно. В первом поединке с «Чикаго» «Вегас» разгромил «ястребов» (4:1), после чего была победа в дополнительное время (4:3).

В третьем матче серии «Вегас» добыл нужный результат с минимальным разрывом (2:1), а затем команда Дебура уступила «Чикаго» (1:3). В пятой встрече серии коллектив из Лас-Вегаса снова победил (4:3).

«Ванкувер»

Канадская команда из Ванкувера, провинция Британская Колумбия, в предсезонке оказалась слабее «Виннипега» (1:4), а чуть позже она проиграла «Миннесоте» (0:3) в первом поединке плей-офф.

В следующих двух матчах против «Минни» «Ванкувер» победил в основное время (4:3; 3:0), а в решающей встрече он выиграл в овертайме (5:4).

На старте Кубка Стэнли «Накс» разгромили «Сент-Луис» (5:2), после чего команда Трэвиса Грина была сильнее в дополнительное время (4:3).

В третьем матче серии «Ванкувер» проиграл «нотам» в овертайме (2:3), а в четвертом — в основное время (1:3). Но уже в следующих двух поединках канадский клуб сумел пройти соперника (4:3; 6:2).

Прогноз и ставка

На победу «Вегаса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.60, а на победу «Ванкувера» — 3.44.

В стартовой игре 1/4 Кубка Стэнли команда из Лас-Вегаса постарается подтвердить статус фаворита и повести в серии. Наши прогноз и ставка — победа «Вегаса» с коэффициентом 1.93. 0