НХЛ. «Филадельфия» прошла «Монреаль», действующий обладатель Кубка Стэнли вылетел

«Монреаль» — «Филадельфия» 2:3

«Филадельфия» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Монреаль» со счетом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0).

втором победного гола стал Михаэль Раффль. Еще по голу забили Кевин Хейз и Иван Проворов. Для россиянина эта шайба стала первой в карьере в Кубке Стэнли.

У «Канадиенс» дублем отметился Ник Судзуки.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции «Монреаль» — «Филадельфия» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) Голы: Проворов — 1 (Хэйс), 0:28 — 0:1. Хэйс — 1 (Грант, Питлик), 5:23 — 0:2. Сузуки — 3 (бол., Армиа, Друэн), 10:03 — 1:2. Раффль — 3 (Санхейм, Ворачек), 24:26 — 1:3. Сузуки — 4 (Друэн, Армиа), 26:05 — 2:3Вратари: Прайс (58:19) — ХартШтраф: 8-4Броски: 33 (10+10+13) — 17 (6+6+5)

В полуфинале Восточной конференции Кубка Стэнли «Филадельфия» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Монреаль» — «Филадельфия» 2:3

«Ванкувер» — «Сент-Луис» 6:2

«Ванкувер» обыграл «Сент-Луис» со счетом 6:2 (1:0, 3:0, 2:2) в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в 1/4 финала.

В составе победителей дубль сделал Тайлер Мотт, по голу забили Джей Бигл, Антуан Руссель, Трой Стечер и Брок Безер.

У проигравших обе шайбы забросил забил Джейден Шварц.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции «Ванкувер» — «Сент-Луис» — 6:2 (1:0, 3:0, 2:2) Голы: Бигл — 1, 3:45 — 1:0. Руссель — 2 (Саттер), 22:09 — 2:0. Стэчер — 2 (Саттер, Петтерссон), 26:49 — 3:0. Бозер — 3 (бол., Хьюз, Петтерссон), 28:06 — 4:0. Шворц — 3 (Данн, О`Райлли), 46:32 — 4:1. Мотт — 3 (Бигл, Саттер), 53:19 — 5:1. Шворц — 4 (Перрон, Пьетранджело), 58:38 — 5:2. Мотт — 4 (п.в.), 59:10 — 6:2Вратари: Маркстрем — Биннингтон (Аллен, 28:06, 58:45 — 59:10)Штраф: 4-4Броски: 25 (13+8+4) — 36 (12+11+13)

Таким образом, «Ванкувер» вышел в полуфинал Западной конференции, где сыграет с «Вегасом».