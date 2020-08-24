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    Как «Бостон» сыграет против «Тампы» в первом матче?

    «Тампа-Бэй» — «Бостон». Прогноз (к. 2.65) и ставки на матч НХЛ 24 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Бостон»
    «Бостон»
    В четвертьфинале Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» сыграет с «Бостоном». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 24 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Бостон».
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    Хоккей. Кубок Стэнли 24 Августа 2020 года
    Тампа-Бэй
  • Тампа
    •  Тампа-Бэй 03:00 Бостон Бостон
  • Кубок Стэнли
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.45
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    «Тампа-Бэй»

    В предсезонном матче после рестарта НХЛ клуб из Тампы разгромил «Флориду» (5:0), после чего он победил «Вашингтон» по буллитам (2:2, 2:1) и «Бостон» (3:2) в групповом раунде 1/4 Востока.

    А единственное поражение на данном этапе «Тампа-Бэй» потерпела от «Филадельфии» (1:4). В плей-офф Кубка Стэнли «молнии» попали на «Коламбус».

    Все прогнозы на НХЛ

    В первом поединке серии подопечные Джона Купера победили в пятом овертайме (3:2), а через пару дней они оказались слабее соперников (1:3).

    В трех следующих матчах «Тампа-Бэй» победила дважды в основное время (3:2; 2:1) и один раз в дополнительное (5:4).

    «Бостон»

    Рестарт сезона коллектив из Бостона, штат Массачусетс, начал с поражения от «Коламбуса» (1:4). Затем серия неудач продолжилась и в групповом раунде 1/4 Востока.

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    • В трех встречах группы «Бостон» оказался слабее «Филадельфии» (1:4), «Тампы-Бэй» (2:3) и «Вашингтона» (1:2).

    12 августа «медведи» прервали черную полосу победой над «Каролиной» в дополнительное время в рамках первого матча Кубка Стэнли (4:3).

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    Во второй игре подопечные Брюса Кэссиди уступили «Кейнс» (2:3), однако в трех следующих поединках «Бостон» был сильнее (3:1; 4:3; 2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Тампы-Бэй» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью — 4.24, а на победу «Бостона» — 2.50.

    Наши прогноз и ставка — «Бостон» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.65. 0

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    «Тампа-Бэй» — «Бостон». Прогноз (к. 2.65) и ставки на матч НХЛ 24 августа 2020 года. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Бостон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.65
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