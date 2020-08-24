«Тампа-Бэй» — «Бостон». Прогноз (к. 2.65) и ставки на матч НХЛ 24 августа 2020 года

В четвертьфинале Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» сыграет с «Бостоном». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 24 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Бостон».

«Тампа-Бэй»

В предсезонном матче после рестарта НХЛ клуб из Тампы разгромил «Флориду» (5:0), после чего он победил «Вашингтон» по буллитам (2:2, 2:1) и «Бостон» (3:2) в групповом раунде 1/4 Востока.

А единственное поражение на данном этапе «Тампа-Бэй» потерпела от «Филадельфии» (1:4). В плей-офф Кубка Стэнли «молнии» попали на «Коламбус».

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В первом поединке серии подопечные Джона Купера победили в пятом овертайме (3:2), а через пару дней они оказались слабее соперников (1:3).

В трех следующих матчах «Тампа-Бэй» победила дважды в основное время (3:2; 2:1) и один раз в дополнительное (5:4).

«Бостон»

Рестарт сезона коллектив из Бостона, штат Массачусетс, начал с поражения от «Коламбуса» (1:4). Затем серия неудач продолжилась и в групповом раунде 1/4 Востока.

В трех встречах группы «Бостон» оказался слабее «Филадельфии» (1:4), «Тампы-Бэй» (2:3) и «Вашингтона» (1:2).

12 августа «медведи» прервали черную полосу победой над «Каролиной» в дополнительное время в рамках первого матча Кубка Стэнли (4:3).

Во второй игре подопечные Брюса Кэссиди уступили «Кейнс» (2:3), однако в трех следующих поединках «Бостон» был сильнее (3:1; 4:3; 2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Тампы-Бэй» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью — 4.24, а на победу «Бостона» — 2.50.

Наши прогноз и ставка — «Бостон» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.65. 0