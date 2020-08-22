«Ванкувер» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч НХЛ 22 августа 2020 года

В матче плей-офф Кубка Стэнли «Ванкувер» сыграет с «Сент-Луисом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 22 августа. Начало встречи — в 04:45 мск. Прогноз на «Ванкувер» — «Сент-Луис».

«Ванкувер»

В предсезонном поединке после рестарта НХЛ канадский коллектив из провинции Британская Колумбия оказался слабее «Виннипега» (1:4).

Позже «Ванкувер» потерпел поражение от «Миннесоты» в 1/16 плей-офф (0:3). Две следующие встречи «Накс» выиграли в основное время (4:3; 3:0), а финальный матч — в овертайме (5:4).

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После этого подопечные Трэвиса Грина разгромили «Сент-Луис» (5:2), а затем они победили в дополнительное время (4:3).

Третий матч Кубка Стэнли «Ванкувер» провалил в овертайме (2:3), а четвертый — в ходе трех периодов (1:3). Но 20 августа канадцы снова были сильнее (4:3).

«Сент-Луис»

После возобновления сезона команда из Сент-Луиса, штат Миссури, потерпела 6 поражений кряду. Сперва она уступила «Чикаго» в контрольной встрече (0:4).

Затем «Сент-Луис» оказался слабее «Колорадо» (1:2), «Вегаса» (4:6) и «Далласа» по буллитам (1:1, 0:1) в рамках матчей посева 1/4 Запада.

Черная полоса продолжилась для «нот» и в Кубке Стэнли, где команда Крейга Беруби влетела «Ванкуверу» в основное время (2:5) и в дополнительное (3:4).

Затем «Сент-Луис» наконец-то добыл победу в овертайме (3:2), а в четвертой игре с «Ванкувером» «ноты» выиграли более крупно (3:1). Но 20 августа эта команда вновь потерпела поражение (3:4).

Прогноз и ставка

На победу «Ванкувера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.98, на ничью — 4.34, а на победу «Сент-Луиса» — 2.18.

В шестом матче серии «Накс» приложат максимум усилий, чтобы обыграть проблемный «Сент-Луис» и выйти в следующий раунд. Наши прогноз и ставка — победа «Ванкувера» или ничья с коэффициентом 1.63. 0