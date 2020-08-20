НХЛ. «Бостон» и «Колорадо» пробились в следующий раунд, «Ванкувер» вышел вперед в серии с «Сент-Луисом»

«Бостон» — «Каролина» 2:1

«Бостон» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Каролину» со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

В составе победителей по голу забили Давид Крейчи и Патрис Бержерон, набравшие в матче по 2 (1+1) очка. Двумя ассистами отметился Давид Пастрняк.

Автором единственной шайбы «Харрикейнз» стал Хейдн Флери. Российский нападающий Андрей Свечников пропустил игру из-за травмы.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции «Бостон» — «Каролина» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) Голы: Флери — 2 (Ахо, Мартинук), 9:35 — 0:1. Крейчи — 3 (бол., Пастрняк, Бержерон), 35:20 — 1:1. Бержерон — 2 (бол., Пастрняк, Крейчи), 39:56 — 2:1Вратари: Галак — Мразек (57:46)Штраф: 6-8Броски: 27 (9+13+5) — 24 (8+10+6)

После этого матча счет в серии стал 4:1 в пользу «Бостона», который вышел во второй раунд. В следующем раунде Кубка Стэнли «Брюинз» сыграют с победителем серии «Вашингтон» — «Айлендерс».

«Бостон» — «Каролина» 2:1

«Колорадо» — «Аризона» 7:1

«Колорадо» разгромил «Аризону» в матче первого раунда плей-офф НХЛ — 7:1 (3:0, 3:0, 1:1).

В составе «Эвеланш» по дублю оформили Назем Кадри и Натан Маккиннон, еще по шайбе забросили Самюэль Жирар, Никита Задоров и Джейти Компер. Гости ответили точным броском Клэйтона Келлера.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции «Колорадо» — «Аризона» — 7:1 (3:0, 3:0, 1:1) Голы: Кадри — 5 (бол., Ландескуг, Маккиннон), 4:39 — 1:0. Жирар — 1 (бол., Бураковски, Комфер), 8:29 — 2:0. Кадри — 6 (Бураковски, Донской), 18:32 — 3:0. Маккиннон — 3 (Рантанен), 29:51 — 4:0. Маккиннон — 4 (бол., Рантанен, Макар), 30:49 — 5:0. Задоров — 1 (Маккиннон, Ландескуг), 38:16 — 6:0. Келлер — 4 (Димерс, Степан), 46:51 — 6:1. Комфер — 3 (Нието), 55:19 — 7:1Вратари: Грубауэр — КюмперШтраф: 4-8Броски: 36 (12+18+6) — 24 (6+12+6)

После этого матча счет в серии стал 4:1 в пользу «Колорадо», который вышел во второй раунд плей-офф. В следующем раунде «Эвеланш» сыграют с «Вегасом».

«Колорадо» — «Аризона» 7:1

«Филадельфия» — «Монреаль» 3:5

«Монреаль» обыграл «Филадельфию» в матче первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 5:3 (1:0, 2:2, 2:1).

В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Йоэль Армиа, на счету которого дубль, Брендан Галлахер, Ник Судзуки и Филлип Дано, установивший окончательный счет встречи, забросив в пустые ворота.

У «Филадельфии» отличились Якуб Ворачек, также оформивший дубль, и Джоэль Фараби. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции «Филадельфия» — «Монреаль» — 3:5 (0:1, 2:2, 1:2) Голы: Армиа — 2 (мен., Улле, Кулак), 2:53 — 0:1. Ворачек — 3 (бол., Жиру, Проворов), 22:35 — 1:1. Ворачек — 4 (бол., Жиру, Кутюрье), 26:37 — 2:1. Армиа — 3 (Кулак), 30:12 — 2:2. Галлахер — 1 (бол., Сузуки, Друэн), 31:30 — 2:3. Фэраби — 3 (бол., Ворачек, Кутюрье), 50:37 — 3:3. Сузуки — 2 (Друэн), 50:59 — 3:4. Дано — 1 (п.в., Лехконен), 59:42 — 3:5Вратари: Харт — ПрайсШтраф: 34-33Броски: 29 (12+7+10) — 33 (10+11+12)

Эта победа позволила «Монреалю» сократить отставание в серии — 2:3. Следующая игра состоится 21 августа.

«Филадельфия» — «Монреаль» 3:5

«Сент-Луис» — «Ванкувер» 3:4

«Ванкувер» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:3 (1:2, 3:1, 0:0).

В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились Джей Ти Миллер, Джейк Виртанен и Тайлер Мотт, отметившийся дублем. У «Сент-Луиса» отличились Брэйден Шенн, Райан О'Райлли и Зак Сэнфорд.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции «Сент-Луис» — «Ванкувер» — 3:4 (2:1, 1:3, 0:0) Голы: Мотт — 1 (мен.), 13:15 — 0:1. Шенн — 2 (Сундквист), 15:41 — 1:1. О`Райлли — 4 (Блэй, Данн), 19:31 — 2:1. Сэнфорд — 1 (бол., Томас, Бозак), 25:51 — 3:1. Миллер — 5 (Виртанен, Петтерссон), 31:54 — 3:2. Виртанен — 1 (Миллер, Петтерссон), 36:08 — 3:3. Мотт — 2 (Саттер, Стэчер), 38:17 — 3:4Вратари: Аллен (58:27) — МаркстремШтраф: 6-4Броски: 39 (12+18+9) — 30 (11+13+6)

Эта победа позволила «Кэнакс» повести в серии — 3:2. Следующий матч состоится 21 августа.