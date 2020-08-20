НХЛ. «Бостон» и «Колорадо» пробились в следующий раунд, «Ванкувер» вышел вперед в серии с «Сент-Луисом»

«Бостон» — «Каролина» 2:1
«Бостон» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Каролину» со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).
В составе победителей по голу забили Давид Крейчи и Патрис Бержерон, набравшие в матче по 2 (1+1) очка. Двумя ассистами отметился Давид Пастрняк.
Автором единственной шайбы «Харрикейнз» стал Хейдн Флери. Российский нападающий Андрей Свечников пропустил игру из-за травмы.
После этого матча счет в серии стал 4:1 в пользу «Бостона», который вышел во второй раунд. В следующем раунде Кубка Стэнли «Брюинз» сыграют с победителем серии «Вашингтон» — «Айлендерс».
«Колорадо» — «Аризона» 7:1
«Колорадо» разгромил «Аризону» в матче первого раунда плей-офф НХЛ — 7:1 (3:0, 3:0, 1:1).
В составе «Эвеланш» по дублю оформили Назем Кадри и Натан Маккиннон, еще по шайбе забросили Самюэль Жирар, Никита Задоров и Джейти Компер. Гости ответили точным броском Клэйтона Келлера.
После этого матча счет в серии стал 4:1 в пользу «Колорадо», который вышел во второй раунд плей-офф. В следующем раунде «Эвеланш» сыграют с «Вегасом».
«Филадельфия» — «Монреаль» 3:5
«Монреаль» обыграл «Филадельфию» в матче первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 5:3 (1:0, 2:2, 2:1).
В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Йоэль Армиа, на счету которого дубль, Брендан Галлахер, Ник Судзуки и Филлип Дано, установивший окончательный счет встречи, забросив в пустые ворота.
У «Филадельфии» отличились Якуб Ворачек, также оформивший дубль, и Джоэль Фараби. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей.
Эта победа позволила «Монреалю» сократить отставание в серии — 2:3. Следующая игра состоится 21 августа.
«Сент-Луис» — «Ванкувер» 3:4
«Ванкувер» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:3 (1:2, 3:1, 0:0).
В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились Джей Ти Миллер, Джейк Виртанен и Тайлер Мотт, отметившийся дублем. У «Сент-Луиса» отличились Брэйден Шенн, Райан О'Райлли и Зак Сэнфорд.
Эта победа позволила «Кэнакс» повести в серии — 3:2. Следующий матч состоится 21 августа.