ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Максим Шупо-Мотинг и НеймарНеочевидный герой. Шупо-Мотинг вывел парижан в полуфинал Лиги чемпионов «Вашингтон» — «Айлендерс»НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Айлендерс», сухая победа «Колорадо» Андреа ПирлоОриентируясь на Зидана. Почему «Ювентус» назначил Пирло?
  • 18:53
    • Генсек РФС: Казарцев отстранен, по Еськову решения пока нет
  • 22:55
    • EA представила трейлер режима карьеры FIFA 21
  • 21:12
    • «Лейпциг» и «Атлетико» огласили стартовые составы
  • 20:32
    • Слуцкий дисквалифицирован на два матча и оштрафован
  • 18:31
    • Болельщики «Торпедо» призвали Игнашевича уйти в отставку
  • 13:26
    • Слободан Райкович стал игроком «Локомотива»
  • 17:26
    • В окружении Роналду опровергли слухи о возможном уходе из «Юве»
    Все новости спорта

    Как сыграет «Айлендерс» во втором матче с «Кэпс»?

    «Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 15 августа 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Айлендерс»
    Джош Бэйли
    В матче плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 15 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Айлендерс».
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 15 Августа 2020 года
    Вашингтон
  • Кубок Стэнли
    •  Вашингтон 03:00 Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Айлендерс
  • Кубок Стэнли
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
    •

    «Вашингтон»

    Столичная команда после паузы в хоккее провела контрольную встречу против «Каролины», в которой она одержала верх над «Кейнс» с минимальной разницей (3:2).

    А в трех матчах группового раунда «Вашингтон» набрал 3 очка. В посеве 1/4 Востока коллектив Тодда Рирдена расположился в итоге на третьем месте.

    Все прогнозы на НХЛ

    Первая игра группы закончилась для «Кэпс» поражением от «Тампы-Бэй» по буллитам (2:2, 1:2). А в следующем матче столичный клуб уступил «Филадельфии» (1:3).

    Единственная победа была добыта «Вашингтоном» в противостоянии с «Бостоном» (2:1). Однако в стартовом поединке Кубка Стэнли «Кэпс» проиграли «Айлендерс» (2:4).

    «Айлендерс»

    Коллектив из Нью-Йорка в предсезонном поединке сыграл с «Рейнджерс». Это дерби закончилось победой представителей Бруклина (2:1).

  • НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Айлендерс», сухая победа «Колорадо»
  • За океаном продолжаются матчи первого раунда Кубка Стэнли
  • Сегодня

    • Спустя несколько дней «Айлендерс» провел первый матч в плей-офф серии, в котором он взял верх над «Флоридой» (2:1).

    Затем подопечные Барри Троца обыграли «котов» со счетом 4:2. А 5 августа «Флорида» сама оказалась сильнее (3:2). В заключительной встрече серии «Айлс» разгромили соперников — 5:1.

    500ПолучитьФрибет за регистрациюolimp.bet 20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru

    В плей-офф Кубка Стэнли «Айлендерс» бьется за проход дальше с «Вашингтоном». В первом матче команда из Нью-Йорка переиграла «столичных» (4:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.38, а на победу «Айлендерс» — 2.83.

    Команда Барри Троца продолжает демонстрировать хорошую игру и забивать много, в то время как у «Кэпс» имеются явные проблемы с результатами. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» или ничья с коэффициентом 1.60. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Вегас — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бостон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Хэнань Цзянье — Гуанчжоу Эвергранд
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Цзянсу Сунин — Шанхай Шэньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  3.72
  • Прогноз на матч Алашкерт — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сочи — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Колорадо — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Филадельфия — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  5.14
  • Экспресс дня 14 августа
  • Завтра в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Сочи»
  • Скандальное судейство и бесполезный ВАР. У «Спартака» отобрали победу над «Сочи»
    • 02:23 10/08/2020     Криштиану Роналду
  • Судейский хаос, Роналду в истории и успешное возвращение Депая
    • 14:40 08/08/2020     Пауло Дибала
  • Трансферный дайджест. 4-10 августа
    • 21:12 10/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 15 августа 2020 года. Прогноз на «Вашингтон» — «Айлендерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры