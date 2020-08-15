«Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 15 августа 2020 года

В матче плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 15 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Айлендерс».

«Вашингтон»

Столичная команда после паузы в хоккее провела контрольную встречу против «Каролины», в которой она одержала верх над «Кейнс» с минимальной разницей (3:2).

А в трех матчах группового раунда «Вашингтон» набрал 3 очка. В посеве 1/4 Востока коллектив Тодда Рирдена расположился в итоге на третьем месте.

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Первая игра группы закончилась для «Кэпс» поражением от «Тампы-Бэй» по буллитам (2:2, 1:2). А в следующем матче столичный клуб уступил «Филадельфии» (1:3).

Единственная победа была добыта «Вашингтоном» в противостоянии с «Бостоном» (2:1). Однако в стартовом поединке Кубка Стэнли «Кэпс» проиграли «Айлендерс» (2:4).

«Айлендерс»

Коллектив из Нью-Йорка в предсезонном поединке сыграл с «Рейнджерс». Это дерби закончилось победой представителей Бруклина (2:1).

Спустя несколько дней «Айлендерс» провел первый матч в плей-офф серии, в котором он взял верх над «Флоридой» (2:1).

Затем подопечные Барри Троца обыграли «котов» со счетом 4:2. А 5 августа «Флорида» сама оказалась сильнее (3:2). В заключительной встрече серии «Айлс» разгромили соперников — 5:1.

В плей-офф Кубка Стэнли «Айлендерс» бьется за проход дальше с «Вашингтоном». В первом матче команда из Нью-Йорка переиграла «столичных» (4:2).

Прогноз и ставка

На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.38, а на победу «Айлендерс» — 2.83.

Команда Барри Троца продолжает демонстрировать хорошую игру и забивать много, в то время как у «Кэпс» имеются явные проблемы с результатами. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» или ничья с коэффициентом 1.60. 0