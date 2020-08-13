НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Айлендерс», сухая победа «Колорадо»

В четверг, 13 августа, НХЛ состоялись очередные матчи первого раунда плей-офф.

«Вашингтон» — «Айлендерс» 2:4

«Вашингтон» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:4 (0:0, 2:1, 0:3).

Российский вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.

В составе «Кэпиталз» голевой передачей отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Александр Овечкин провел на льду почти 25 минут, но результативными действиями не отметился.

Кубок Стэнли. Первый раунд «Вашингтон» — «Айлендерс» — 2:4 (0:0, 2:1, 0:3) Голы: Оши — 2 (бол., Кузнецов, Карлсон), 25:27 — 1:0. Оши — 3 (бол., Уилсон, Карлсон), 31:18 — 2:0. Эберле — 3 (Барзал), 38:57 — 2:1. Ли — 1 (Пулок, Нельсон), 40:51 — 2:2. Бэйли — 1 (мен., Нельсон), 46:52 — 2:3. Бовилье — 4 (Бэйли, Барзал), 51:55 — 2:4Вратари: Холтби (57:06 — 58:59, 59:09 — 59:17, 59:37) — ВарламовШтраф: 17 — 23Броски: 26 (7+9+10) — 27 (2+11+14)

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Айлендерс».

«Вашингтон» — «Айлендерс» 2:4

«Колорадо» — «Аризона» 3:0

«Колорадо» выиграл у «Аризоны» со счетом 3:0 в первом матче первого раунда Кубка Стэнли.

Российские хоккеисты «Эвеланш» Владислав Наместников, Валерий Ничушкин и Никита Задоров очков не набрали.

Кубок Стэнли. Первый раунд «Колорадо» — «Аризона» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) Голы: Кадри — 2 (бол., Макар, Маккиннон), 53:05 — 1:0. Комфер — 2 (Донской, Джонсон), 53:15 — 2:0. Рантанен — 1 (Маккиннон, Ландескуг), 54:28 — 3:0Вратари: Грубауэр — КюмперШтраф: 6 — 6Броски: 40 (13+15+12) — 14 (3+4+7)

«Колорадо» повел в серии 1-0. Вторая игра пройдет 14 августа.

«Колорадо» — «Аризона» 3:0

«Филадельфия» — «Монреаль» 2:1

«Филадельфия» одержала победу над «Монреалем» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов изначально открыл счет в матче, однако позже гол переписали на Якуба Ворачека.

Кубок Стэнли. Первый раунд «Филадельфия» — «Монреаль» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Голы: Ворачек — 1 (бол., Проворов, Жиру), 8:54 — 1:0. Уэбер — 3 (бол., Друэн, Галлахер), 34:38 — 1:1. Фэраби — 2 (Санхейм), 34:54 — 2:1Вратари: Харт — ПрайсШтраф: 6 — 10Броски: 31 (11+7+13) — 28 (5+17+6)

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Филадельфии».

«Филадельфия» — «Монреаль» 2:1

«Сент-Луис» — «Ванкувер» 2:5

«Ванкувер» нанес поражение «Сент-Луису» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0).

Российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко провел на льду более 17 минут, но очков не набрал.

Кубок Стэнли. Первый раунд «Сент-Луис» — «Ванкувер» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3) Голы: Хорват — 3 (бол., Хьюз, Миллер), 4:29 — 0:1. Перрон — 3 (бол., Шенн, Пьетранджело), 16:37 — 1:1. Петтерссон — 2 (бол.), 28:37 — 1:2. Шворц — 1, 29:49 — 2:2. Стэчер — 1 (Пирсон, Бозер), 45:37 — 2:3. Хорват — 4 (Пирсон), 48:01 — 2:4. Миллер — 2 (бол., Бозер, Танев), 59:20 — 2:5Вратари: Биннингтон (57:51 — 58:32) — МаркстремШтраф: 22 — 16Броски: 31 (12+10+9) — 22 (9+8+5)

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Ванкувера». Следующая игра пройдет 14 августа. 0