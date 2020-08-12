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    «Бостон» в овертайме победил «Каролину»

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    «Бостон» в овертайме обыграл «Каролину» в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли — 4:3 2ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

    «Бостон»
    «Бостон»

    В составе победителей шайбы забросили Давид Пастрняк (18-я минута), Чарли Койл (25), Давид Крейчи (41) и Патрис Бержерон (82). У проигравших отличились Джоэл Эдмундсон (14), Брок Макгинн (25) и Хэйдн Флери (50).

    Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 21:44, но не набрал очков и нанес 3 броска по воротам.

    НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции
    «Бостон» — «Каролина» — 4:3 2ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Эдмундсон — 1 (Терявяйнен, Ахо), 13:02 — 0:1. Пастрняк — 1 (Маршан, Бержерон), 17:45 — 1:1. Койл — 1, 24:38 — 2:1. Макгинн — 1 (мен.), 24:59 — 2:2. Крейчи — 1 (Каше, Макэвой), 40:59 — 3:2. Флери — 1 (Трочек), 49:49 — 3:3. Бержерон — 1 (Пастрняк, Маршан), 81:13 — 4:3Вратари: Раск — МразекШтраф: 8-10Броски: 40 (9+12+7+11+1) — 28 (4+5+12+6+1)

    «Бостон» повел в серии до четырех побед со счетом 1:0. Вторая игра серии состоится 14 августа (начало — 03:00 мск).

    «Бостон» — «Каролина»
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