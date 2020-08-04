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    «Нэшвилл» и «Аризона» снова забьют много голов

    «Нэшвилл» — «Аризона». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч НХЛ 4 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Аризона»
    Филип Форсберг
    Во втором матче плей-офф НХЛ «Нэшвилл» сыграет с «Аризоной». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 4 августа. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Аризона».
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    Хоккей. Кубок Стэнли 04 Августа 2020 года
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    «Нэшвилл»

    Перед паузой в хоккее команда из штата Теннесси занимала четвертую строчку в Центральном дивизионе. В 69 матчах ее разница забитых и пропущенных составила показатель — 215:217.

    Незадолго до приостановки сезона «Нэшвилл» провел три победных встречи в регулярке, обыграв дважды «Даллас» (2:0, 1:0) и одержав верх над «Монреалем» (4:2).

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    В ходе предсезонного поединка подопечные Джона Хайнса еще раз сыграли с «Далласом» и снова оказались сильнее «шерифов» (2:0).

    А во встрече плей-офф НХЛ «Нэшвилл» сразился с «Аризоной». Пропустив трешку в первом периоде, «Предс» в итоге уступили соперникам со счетом 3:4.

    «Аризона»

    Коллектив из Глендейла в регулярке занимал пятое место в таблице Атлантического дивизиона. В 70 играх команда забила 195 шайб и пропустила 187 в свою сетку.

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    • Перед приостановкой НХЛ «Аризона» дважды победила и столько же раз проиграла. Сперва подопечные Рика Токкета разгромили «Баффало» (5:2) и «Ванкувер» (4:2).

    Затем «Йотис» оказались слабее «Калгари» (2:3) и «Виннипега» (2:4). В предсезонке «псы» были разбиты «Вегасом» (1:4).

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    А вот в плей-офф «Аризона» сыграла удачно. Во встрече с «Нэшвиллом» она вела к третьему периоду со счетом 4:1. В итоге матч закончился победой — 4:3.

    Прогноз и ставка

    На победу «Нэшвилла» во второй игре плей-офф букмекеры дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.28, а на победу «Аризоны» — 2.86.

    После первой встречи с высокой результативностью команды не станут сбавлять обороты и подарят телезрителям очередную голевую феерию. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.79. 0

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    «Нэшвилл» — «Аризона». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч НХЛ 4 августа 2020 года. Прогноз на «Нэшвилл» — «Аризона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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