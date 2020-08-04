«Нэшвилл» — «Аризона». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч НХЛ 4 августа 2020 года

Во втором матче плей-офф НХЛ «Нэшвилл» сыграет с «Аризоной». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 4 августа. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Аризона».

«Нэшвилл»

Перед паузой в хоккее команда из штата Теннесси занимала четвертую строчку в Центральном дивизионе. В 69 матчах ее разница забитых и пропущенных составила показатель — 215:217.

Незадолго до приостановки сезона «Нэшвилл» провел три победных встречи в регулярке, обыграв дважды «Даллас» (2:0, 1:0) и одержав верх над «Монреалем» (4:2).

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В ходе предсезонного поединка подопечные Джона Хайнса еще раз сыграли с «Далласом» и снова оказались сильнее «шерифов» (2:0).

А во встрече плей-офф НХЛ «Нэшвилл» сразился с «Аризоной». Пропустив трешку в первом периоде, «Предс» в итоге уступили соперникам со счетом 3:4.

«Аризона»

Коллектив из Глендейла в регулярке занимал пятое место в таблице Атлантического дивизиона. В 70 играх команда забила 195 шайб и пропустила 187 в свою сетку.

Перед приостановкой НХЛ «Аризона» дважды победила и столько же раз проиграла. Сперва подопечные Рика Токкета разгромили «Баффало» (5:2) и «Ванкувер» (4:2).

Затем «Йотис» оказались слабее «Калгари» (2:3) и «Виннипега» (2:4). В предсезонке «псы» были разбиты «Вегасом» (1:4).

А вот в плей-офф «Аризона» сыграла удачно. Во встрече с «Нэшвиллом» она вела к третьему периоду со счетом 4:1. В итоге матч закончился победой — 4:3.

Прогноз и ставка

На победу «Нэшвилла» во второй игре плей-офф букмекеры дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.28, а на победу «Аризоны» — 2.86.

После первой встречи с высокой результативностью команды не станут сбавлять обороты и подарят телезрителям очередную голевую феерию. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.79. 0