«Нэшвилл» — «Аризона»: счет матча 3:4, обзор голов

Хоккеисты «Аризоны»
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Голами в составе победителей отметились Оливер Экман-Ларссон, Кристиан Дворак, Клейтон Келлер и Михаэль Грабнер.
Дубль в составе «Предаторз» оформил шведский нападающий Филип Форсберг. Двумя результативными передачами отметился защитник Роман Йози.
НХЛ. Квалификационный раунд
«Нэшвилл» — «Аризона» — 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)
Голы: Экман-Ларссон — 10 (Холл, Степан), 7:59 — 0:1. Дворак — 19 (Кессел, Холл), 10:52 — 0:2. Келлер — 18 (бол., Дворак, Кессел), 15:42 — 0:3. Форсберг — 22 (бол.), 19:57 — 1:3. Грабнер — 9 (мен.), 36:25 — 1:4. Эллис — 9 (Джохансен, Йоси), 40:30 — 2:4. Форсберг — 23 (бол., Йоси, Дюшен), 48:56 — 3:4Вратари: Сарос (58:23) — КюмперШтраф: 14 — 12Броски: 43 (10+13+20) — 37 (14+12+11)
«Аризона» повела 1-0 в серии до трех побед. Вторая игра пройдет 4 августа. 0