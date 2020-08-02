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    Дубль Форсберга не спас «Нэшвилл» от поражения в матче с «Аризоной»

    «Нэшвилл» — «Аризона»: счет матча 3:4, обзор голов

    Хоккей НХЛ Нэшвилл Предаторз Аризона Койотс Прогнозы на НХЛ
    В матче квалификационного раунда Кубка Стэнли «Нэшвилл Предаторз» потерпел поражение от «Аризоны Койотс» — 3:4 (1:3, 0:1, 2:0).

    Хоккеисты «Аризоны»
    Хоккеисты «Аризоны»

    Голами в составе победителей отметились Оливер Экман-Ларссон, Кристиан Дворак, Клейтон Келлер и Михаэль Грабнер.

    Дубль в составе «Предаторз» оформил шведский нападающий Филип Форсберг. Двумя результативными передачами отметился защитник Роман Йози.

    НХЛ. Квалификационный раунд
    «Нэшвилл» — «Аризона» — 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)
    Голы: Экман-Ларссон — 10 (Холл, Степан), 7:59 — 0:1. Дворак — 19 (Кессел, Холл), 10:52 — 0:2. Келлер — 18 (бол., Дворак, Кессел), 15:42 — 0:3. Форсберг — 22 (бол.), 19:57 — 1:3. Грабнер — 9 (мен.), 36:25 — 1:4. Эллис — 9 (Джохансен, Йоси), 40:30 — 2:4. Форсберг — 23 (бол., Йоси, Дюшен), 48:56 — 3:4Вратари: Сарос (58:23) — КюмперШтраф: 14 — 12Броски: 43 (10+13+20) — 37 (14+12+11)

    «Аризона» повела 1-0 в серии до трех побед. Вторая игра пройдет 4 августа. 0

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