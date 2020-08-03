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    Добьется ли «Каролина» нужного результата снова?

    «Каролина» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч НХЛ 3 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Рейнджерс»
    Брок Макгинн
    Во втором матче плей-офф НХЛ «Каролина» сыграет с «Рейнджерс». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 3 августа. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Каролина» — «Рейнджерс».
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    Хоккей. Кубок Стэнли 03 Августа 2020 года
    Каролина
  • Кубок Стэнли
    •  Каролина 19:00 Нью-Йорк Рейнджерс Нью-Йорк Рейнджерс
  • Кубок Стэнли
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Каролина»

    Хоккейный клуб из города Роли обыграл «Рейнджерс» в первом поединке серии со счетом 3:2. Матч в Торонто был грубым, на двоих соперники схлопотали 18 удалений.

    До встречи с «Рейнджерс» «Каролина» сыграла с «Вашингтоном» в рамках предсезонки и потерпела поражение — 2:3.

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    Перед уходом на вынужденную паузу подопечные Рода Бриндамора приняли участие в 68 матчах регулярки, забили 222 шайбы и пропустили 193. В Столичном дивизионе команда занимала 6 место.

    Три последние встречи в НХЛ до паузы закончились для «Кейнс» победами над «Айлендерс» в овертайме (3:2), а также над «Питтсбургом» (6:2) и «Детройтом» (5:2) в основное время.

    «Рейнджерс»

    За 70 игр регулярки перед паузой команда из Нью-Йорка забила 234 шайбы, а пропустила 222. В Столичном дивизионе она была седьмой.

  • «Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче после рестарта сезона
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    • Перед паузой в хоккее «Рейнджерс» проиграл две встречи из трех. Сперва дома «синерубашечники» оказались слабее «Нью-Джерси» (4:6), а после победы над «Далласом» (4:2) коллектив Куинна уступил «Колорадо» в овертайме (2:3).

    В предсезонном поединке «Рейнджерс» сыграл с «Айлендерс». В дерби Нью-Йорка клуб из Манхэттена проиграл с минимальной разницей (1:2).

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    В первой игре плей-офф с «Каролиной» подопечные Куинна потерпели поражение (2:3). В течение матча «Рейнджерс» нанес 26 ударов в створ, а реализация бросков составила 7.69%.

    Прогноз и ставка

    На победу «Каролины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.21, на ничью — 4.42, а на победу «Рейнджерс» — 2.89.

    В серии «Каролина» повела со счетом 1:0, поэтому «синерубашечники» будут стараться выровнять положение. Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» с форой +1 за 1.58. 0

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    «Каролина» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч НХЛ 3 августа 2020 года. Прогноз на «Каролина» — «Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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