«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче после рестарта сезона

Фрагмент матча
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Встреча, которая прошла в Торонто, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).
Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился голевой передачей.
В составе «Рейнджерс» также ассист сделал Артемий Панарин.
НХЛ. Плей-офф
«Каролина» — «Рейнджерс» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Славин — 7 (Терявяйнен, Ахо), 1:01 — 1:0. Ахо — 39 (Свечников, Ватанен), 26:29 — 2:0. Зибанежад — 42 (бол., Линдгрен, Крайдер), 34:26 — 2:1. Нечас — 17 (мен., Нидеррайтер, Славин), 50:51 — 3:1. Стаал — 3 (Зибанежад, Панарин), 58:05 — 3:2Вратари: Мразек — Лундквист (59:10)Штраф: 21 — 21Броски: 37 (12+11+14) — 26 (4+15+7)
Второй матч серии пройдет тоже в Торонто 3 августа. 0