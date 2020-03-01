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    Чем закончится домашняя игра «Йокерита»?

    «Йокерит» — «Локомотив». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч 1/8 финала плей-офф КХЛ 1 марта 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Йокерит Прогнозы на Локомотив
    Прогноз на «Йокерит» — «Локомотив»
    «Йокерит»
    В игре 1/8 финала плей-офф КХЛ «Йокерит» будет принимать «Локомотив». Матч состоится 1 марта на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Локомотив».

    «Йокерит»

    По завершении 62 поединков регулярки представители Финляндии заняли третье место в турнирной таблице Западной конференции с 84 баллами на счету.

    1 февраля «Йокерит» уже сыграл с «Локомотивом» в городе Хельсинки. Тогда хозяева были разгромлены «железнодорожниками» со счетом 0:5.

    Но после неудачной встречи на «Хартвалл Арене» финны победили «Динамо» Рига (4:2), «Трактор» (3:2) и «Автомобилист» (4:3). 15 числа «джокеры» по буллитам уступили «Металлургу» Мг (3:3, 1:2).

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    17 февраля «Йокерит» разнес московское «Динамо» (5:0), а чуть позже чего он в послематчевых бросках был сильнее «Авангарда» (1:1, 4:3). В заключительных встречах команда Лаури Марьямяки проиграла СКА (1:6) и «Торпедо» (1:3).

    «Локомотив»

    За 62 встречи регулярного чемпионата ярославскому коллективу удалось завоевать 73 балла. В турнирной таблице Западной конференции команда заняла шестое место.

    После разгрома «Йокерита» на выезде (5:0) «Локомотив» проиграл в двух следующих поединках. Сперва подопечные Майка Пелино уступили «Динамо» Москва (1:3), а затем они потеряли очки в битве с «Нефтехимиком» (3:4).

    13 февраля «железнодорожники» разнесли минское «Динамо» (4:1). Через пару дней они потерпели поражение от ЦСКА всухую (0:4).

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    С 18 по 25 февраля «Локомотив» победил «Витязь» (5:1), «Авангард» (1:0) и «Динамо» Минск (5:3). В заключительной встрече в регулярке команда Майка Пелино по буллитам уступила «Витязю» (4:4, 1:2).

    Прогноз

    На победу «Йокерита» в грядущей встрече букмекеры дают коэффициент 2,33, на ничью — 3,90, а на победу «Локомотива» — 2,82.

    Между собой команды часто играют результативно. В последних шести поединках они забили больше четырех шайб за матч. Очередная битва этих соперников получится зрелищной. Наш прогноз — «Йокерит» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 2,80. 0

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