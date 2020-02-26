«Айлендерс» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч НХЛ 26 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Айлендерс» будет принимать «Рейнджерс». Матч состоится 26 января на арене «Нассау Колизеум». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Рейнджерс».

«Айлендерс»

Нью-Йоркская команда из Бруклина опустилась на четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея на своем счету 76 баллов, набранных в 61 встрече.

За позицию, на которой сейчас находится «Айлендерс», сражаются «Коламбус», «Каролина» и «Рейнджерс». На данном этапе сезона подопечные Барри Троца находятся не в лучших кондициях.

С 14 по 20 февраля «Айлс» потерпели поражения в четырех матчах кряду. Клуб из Нью-Йорка оказался слабее «Нэшвилла» (0:5), «Вегаса» (0:1), «Аризоны» (1:2) и «Колорадо» (1:3).

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Однако, в следующих двух поединках «Айлендерс» удалось прервать эту неудачную серию. 22 числа текущего месяца команда Барри Троца разгромила «Детройт» (4:1), после чего она легко справилась с «Сан-Хосе» (4:1).

«Рейнджерс»

Другой Нью-Йоркский клуб из Манхэттена на данном этапе регулярки имеет 70 баллов на своем счету. От ближайших соперников из зоны плей-офф команда отстает на 6 пунктов.

К решающей части сезона подопечные Дэвида Куинна смогли набрать неплохую форму. В недавних восьми матчах его коллектив победил семь раз.

Сперва «Рейнджерс» разгромил «Лос-Анджелес» (4:1) и «Виннипег» (4:1), после чего «синерубашечники» по буллитам одолели «Миннесоту» (3:3, 2:0). Затем клуб из Нью-Йорка взял верх над «Коламбусом» (3:1).

16 числа «Рейнджерс» дома потерпел поражение от «Бостона» (1:3), однако, в других матчах подопечные Дэвида Куинна переиграли «Чикаго» (6:3), «Каролину» (5:2) и «Сан-Хосе» (3:2).

Прогноз

На победу «Айлендерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,10, на ничью — 4,50, а на победу «Рейнджерс» — 2,88.

Для обеих команд грядущий поединок очень важен, поскольку он может многое решить в битве за плей-офф. Поэтому коллективы будут бояться лезть вперед, а игра не запомнится высокой результативностью. Наш прогноз — тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,57. 0