ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Нью-Йорк Рейнджерс»НХЛ. Два очка Панарина, 29 сэйвов Шестеркина и передача Свечникова Уле-Гуннар СульшерГонка за Лигу чемпионов в АПЛ. Кто фаворит? «Барселона»Примера. «Барселона» примет «Эйбар», «Реал» в гостях у «Леванте»
  • 09:46
    • Итальянская полиция проводит обыски в отеле российских биатлонистов
  • 09:33
    • Панарин превзошел рекорд Мессье и Гретцки
  • 07:05
    • «Сочи» заявил Рами в РПЛ
  • 00:46
    • «Наполи» одержал гостевую победу над «Брешией»
  • 00:27
    • «Бавария» вырвала победу у «Падерборна»
  • 23:37
    • ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге
  • 22:59
    • Агент: Теперь Рами — игрок «Сочи»
    Все новости спорта

    Сразятся ли на равных вторая и третья команда Запада

    «Йокерит» — СКА. Прогноз (к. 2.48) и ставки на матч КХЛ 23 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Йокерит Прогнозы на СКА
    Прогноз на «Йокерит» — СКА
    Василий Токранов
    В очередной игре КХЛ «Йокерит» будет принимать СКА. Матч состоится 23 февраля на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Йокерит» — СКА.

    «Йокерит»

    Финский коллектив из города Хельсинки принял участие в 60 играх регулярки. В этих поединках команда завоевала 84 балла и замкнула тройку сильнейших в таблице Западной конференции.

    В первой встрече текущего месяца «Йокерит» сразился с «Локомотивом» в Ярославле. Но на «Арене-2000» подопечные Лаури Марьямяки влетели хозяевам со счетом 0:5.

    А в трех следующих матчах «джокеры» вышли победителями. Финны одержали верх над рижским «Динамо» (4:2), над «Трактором» (3:2) и «Автомобилистом» (4:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    15 февраля «Йокерит» оступился. На «Хартвалл Арене» хозяева по буллитам проиграли «Магнитке» (3:3, 1:2). Затем коллектив Марьямяки разнес «Динамо» Москва (5:0) и разобрался с «Авангардом» в послематчевых бросках (1:1, 4:3).

    СКА

    Как и «Йокерит», питерская команда также успела сыграть в 60 поединках текущего сезона КХЛ. В своих матчах этот клуб добыл 89 очков, благодаря чему он занял второе место в зачете Запада.

    На данном отрезке регулярного чемпионата подопечные Алексея Кудашова находятся в прекрасной форме. Его коллектив никому не проигрывает уже в течение десяти поединков.

    Февральские выступления СКА начал с трех побед в основное время. Питерцы одолели «Спартак» (1:0), «Амур» (3:2) и «Торпедо» (3:2), после чего «армейцы» в овертайме взяли верх над «Салаватом Юлаевым» (5:4).

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    17 февраля в «Ледовом дворце» СКА разгромил «Адмирал» (6:0). Несколькими днями позже коллектив Алексея Кудашова в добавочном периоде разобрался с «Торпедо» (3:2).

    Прогноз

    На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,83, на ничью — 4,20, а на победу СКА — 2,15.

    «Хартвалл Арена» станет свидетелем поединка двух сильных клубов, которые уже не будут решать турнирные задачи. Поэтому матч в городе Хельсинки получится зрелищным. Наш прогноз — СКА не проиграет и тотал больше 4,5 за 2,48. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.34
  • Прогноз на матч Сельта — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Герта — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Сочи — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боруссия М — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шеффилд — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Барселона — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бернли — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Марсель — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч СПАЛ — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Тоттенхэм» поднялся на пятое место
  • Вопреки хаосу Моуринью двигает «Тоттенхэм» наверх
    • 03:56 17/02/2020     Трент Александер-Арнольд и Тодд Кантвелл
  • «Ливерпуль» продолжил невероятную серию. АПЛ показала свою силу
    • 14:02 17/02/2020     Эрлинг Холанд
  • Холанд — Терминатор. Пять выводов после победы Боруссии над ПСЖ
    • 13:56 19/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Йокерит» — СКА. Прогноз (к. 2.48) и ставки на матч КХЛ 23 февраля 2020 года. Прогноз на «Йокерит» — СКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.48
    Тоже интересно
    Ромелу Лукаку Футбол Лукаку приблизился к Ширеру и другие события Лиги ЕвропыВо втором по значимости клубном турнире Европы прошли первые матчи 1/16 финала Вчера в 13:370
  • 10:04
    • «Лейкерс» обыграли «Мемфис», «Орландо» уступил «Далласу»
  • 09:03
    • Смолов — в заявке «Сельты» на матч с «Леганесом»
  • 08:49
    • Фьюри перевесил Уайлдера почти на 20 кг
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Монреалю», «Торонто» обыграл «Питтсбург»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 февраля Вчера в 10:530
  • Экспресс дня

  • «Челси» должен прервать свою серию
  • 5.35
    •
  • 09:18
    • Флик: «Падерборн» был для «Баварии» крепким орешком до самого конца
  • 07:34
    • Молдавский победил Айялу на турнире Bellator 239
  • 07:21
    • Хоакин вышел на четвертое место по количеству игр в Примере
    «Аталанта» в шаге от четвертьфинала Лиги чемпионов Футбол Топ-клубы Европы могут поучиться у «Аталанты»Реакция прессы на матч «Аталанта» — «Валенсия» 20/02/2020 в 21:090
  • 21:58
    • ЦСКА забросил восемь шайб минскому «Динамо»
  • 18:55
    • «Барыс» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»
  • 16:33
    • Гараничев включен в состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ-2020
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие