«Йокерит» — СКА. Прогноз (к. 2.48) и ставки на матч КХЛ 23 февраля 2020 года

В очередной игре КХЛ «Йокерит» будет принимать СКА. Матч состоится 23 февраля на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Йокерит» — СКА.

«Йокерит»

Финский коллектив из города Хельсинки принял участие в 60 играх регулярки. В этих поединках команда завоевала 84 балла и замкнула тройку сильнейших в таблице Западной конференции.

В первой встрече текущего месяца «Йокерит» сразился с «Локомотивом» в Ярославле. Но на «Арене-2000» подопечные Лаури Марьямяки влетели хозяевам со счетом 0:5.

А в трех следующих матчах «джокеры» вышли победителями. Финны одержали верх над рижским «Динамо» (4:2), над «Трактором» (3:2) и «Автомобилистом» (4:3).

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15 февраля «Йокерит» оступился. На «Хартвалл Арене» хозяева по буллитам проиграли «Магнитке» (3:3, 1:2). Затем коллектив Марьямяки разнес «Динамо» Москва (5:0) и разобрался с «Авангардом» в послематчевых бросках (1:1, 4:3).

СКА

Как и «Йокерит», питерская команда также успела сыграть в 60 поединках текущего сезона КХЛ. В своих матчах этот клуб добыл 89 очков, благодаря чему он занял второе место в зачете Запада.

На данном отрезке регулярного чемпионата подопечные Алексея Кудашова находятся в прекрасной форме. Его коллектив никому не проигрывает уже в течение десяти поединков.

Февральские выступления СКА начал с трех побед в основное время. Питерцы одолели «Спартак» (1:0), «Амур» (3:2) и «Торпедо» (3:2), после чего «армейцы» в овертайме взяли верх над «Салаватом Юлаевым» (5:4).

17 февраля в «Ледовом дворце» СКА разгромил «Адмирал» (6:0). Несколькими днями позже коллектив Алексея Кудашова в добавочном периоде разобрался с «Торпедо» (3:2).

Прогноз

На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,83, на ничью — 4,20, а на победу СКА — 2,15.

«Хартвалл Арена» станет свидетелем поединка двух сильных клубов, которые уже не будут решать турнирные задачи. Поэтому матч в городе Хельсинки получится зрелищным. Наш прогноз — СКА не проиграет и тотал больше 4,5 за 2,48. 0