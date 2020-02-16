«Питтсбург» — «Детройт». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 16 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Детройт». Матч состоится 16 февраля на «PPG Paints-арене». Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Детройт».

«Питтсбург»

За 56 поединков регулярного первенства клуб из штата Пенсильвания сумел заработать 76 баллов, благодаря этому он находится на втором месте в таблице Столичного дивизиона.

Февраль для подопечных Майка Салливана начался с победы над «Филадельфией» в дополнительное время (4:3), а затем «Питтсбург» обыграл «Вашингтон» (4:3).

7 февраля «Пенс» потерпели первое в этом месяце поражение. На «Амали Арене» гости не сдержали атаку «Тампы-Бэй» (2:4). Но через два дня «Пингвинз» одолели «Флориду» (3:2).

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12 февраля на «PPG Paints-арене» хозяева проиграли «Тампе-Бэй» в дополнительное время (1:2). В последней встрече «Питтсбург» легко справился с «Монреалем» (4:1).

«Детройт»

Команда из штата Мичиган имеет на счету всего 32 очка. Свои баллы она заработала в 59 поединках. В таблицах Востока и Атлантического дивизиона этот клуб идет последним.

В трех стартовых февральских играх «Детройт» потерпел поражения от «Рейнджерс» (2:4; 0:1) и «Филадельфии» (0:3), продлив собственную серию без побед до девяти матчей.

Однако, 7 числа текущего месяца «крылья» прервали неприятный отрезок, переиграв «Баффало» по буллитам (3:3, 2:0). На следующий день команда уступила «Коламбусу» (0:2).

9 февраля «Детройт» неожиданно взял верх в противостоянии с «Бостоном» (3:1), после чего подопечные Джеффа Блэшилла проиграли «Баффало» (2:3) и «Нью-Джерси» (1:4).

Прогноз

Победа «Питтсбурга» оценивается в 1,54, на ничью букмекеры дают коэффициент 5,35, а на победу «Детройта» — 4,80.

Несмотря на две победы в недавних матчах, «Детройт» все еще находится в ужасном состоянии. У себя дома «Пенс» могут крупно обыграть оппонентов. Наш прогноз — победа «Питтсбурга» с форой -1,5 за 1,66. 0