ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп ГвардиолаВеликие комбинаторы. «Ман Сити» вышвырнули из Лиги чемпионов Джейдон Санчо и Эрлинг ХоландДортмундская кузница. Суперзвезд здесь готовят, а не покупают Криштиану РоналдуИдеальный год Роналду продолжается. «Милан» и «Юве» устроили шоу
  • 08:47
    • Сборная США обыграла сборную мира в Матче восходящих звезд НБА
  • 08:29
    • Неймар разозлил ПСЖ поездкой в Германию
  • 08:14
    • «Манчестер Юнайтед» хочет продать Погба до Евро-2020
  • 21:43
    • «Манчестер Сити» на два года отстранен от участия в еврокубках
  • 00:48
    • Гол Слимани принес «Монако» победу над «Монпелье»
  • 00:31
    • «Боруссия» разгромила «Айнтрахт», Холанн установил рекорд бундеслиги
  • 00:16
    • СМИ: «Манчестер Сити» могут наказать снятием очков в АПЛ
    Все новости спорта

    Захочет ли «Питтсбург» громить «Детройт»?

    «Питтсбург» — «Детройт». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 16 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Питтсбург Пингвинз Прогнозы на Детройт Ред Уингз
    Прогноз на «Питтсбург» — «Детройт»
    Брандон Танев
    В очередной игре НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Детройт». Матч состоится 16 февраля на «PPG Paints-арене». Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Детройт».

    «Питтсбург»

    За 56 поединков регулярного первенства клуб из штата Пенсильвания сумел заработать 76 баллов, благодаря этому он находится на втором месте в таблице Столичного дивизиона.

    Февраль для подопечных Майка Салливана начался с победы над «Филадельфией» в дополнительное время (4:3), а затем «Питтсбург» обыграл «Вашингтон» (4:3).

    7 февраля «Пенс» потерпели первое в этом месяце поражение. На «Амали Арене» гости не сдержали атаку «Тампы-Бэй» (2:4). Но через два дня «Пингвинз» одолели «Флориду» (3:2).

    Все прогнозы на хоккей

    12 февраля на «PPG Paints-арене» хозяева проиграли «Тампе-Бэй» в дополнительное время (1:2). В последней встрече «Питтсбург» легко справился с «Монреалем» (4:1).

    «Детройт»

    Команда из штата Мичиган имеет на счету всего 32 очка. Свои баллы она заработала в 59 поединках. В таблицах Востока и Атлантического дивизиона этот клуб идет последним.

    В трех стартовых февральских играх «Детройт» потерпел поражения от «Рейнджерс» (2:4; 0:1) и «Филадельфии» (0:3), продлив собственную серию без побед до девяти матчей.

    Однако, 7 числа текущего месяца «крылья» прервали неприятный отрезок, переиграв «Баффало» по буллитам (3:3, 2:0). На следующий день команда уступила «Коламбусу» (0:2).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    9 февраля «Детройт» неожиданно взял верх в противостоянии с «Бостоном» (3:1), после чего подопечные Джеффа Блэшилла проиграли «Баффало» (2:3) и «Нью-Джерси» (1:4).

    Прогноз

    Победа «Питтсбурга» оценивается в 1,54, на ничью букмекеры дают коэффициент 5,35, а на победу «Детройта» — 4,80.

    Несмотря на две победы в недавних матчах, «Детройт» все еще находится в ужасном состоянии. У себя дома «Пенс» могут крупно обыграть оппонентов. Наш прогноз — победа «Питтсбурга» с форой -1,5 за 1,66. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Мордовия — Рига
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Йокерит — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ак Барс — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лечче — СПАЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Падерборн — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Лидс — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Чертаново — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Хосеп Гвардиола
  • Великие комбинаторы. «Ман Сити» вышвырнули из Лиги чемпионов
    • 00:03     Филиппе Коутиньо
  • Куда уйдет Коутиньо? Четыре варианта для звездного бразильца
    • 16:57 13/02/2020     Криштиану Роналду
  • Идеальный год Роналду продолжается. «Милан» и «Юве» устроили шоу
    • Вчера в 15:11
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Питтсбург» — «Детройт». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 16 февраля 2020 года. Прогноз на «Питтсбург» — «Детройт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
    Тоже интересно
    Павел Бучневич Хоккей НХЛ. Голы Бучневича и Свечникова, ассист Гусева, сэйвы ГеоргиеваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 февраля 09:290
  • 09:56
    • «Уфа» определилась с соперниками на заключительном сборе
  • 09:45
    • «Баварии» интересен защитник «Лейпцига»
  • 08:59
    • «Рома» может расторгнуть контракт с Пасторе
    Давид де Хеа Футбол АПЛ. «Челси» сразится с «МЮ», «Норвич» примет «Ливерпуль»Обзор матчей 26 тура АПЛ 02:040
  • Экспресс дня

  • Фавориты дружно наберут по три очка?
  • 2.82
    •
  • 01:35
    • «Вулверхэмптон» разошелся миром с «Лестером»
  • 01:17
    • «Валенсия» сыграла вничью с «Атлетико»
  • 22:59
    • СМИ: Гвардиола покинет «Ман Сити» до начала следующего сезона
    «Атлетико» Футбол Примера. «Атлетико» сыграл вничью с «Валенсией», «Барселона» примет «Хетафе», Смолов против «Реала»Обзор матчей 24 тура Примеры 01:520
  • 22:33
    • «Манчестер Сити» назвал предвзятым решение УЕФА
  • 21:37
    • УЕФА и КОНМЕБОЛ готовят новый турнир с участием финалистов Евро и Кубка Америки
  • 19:16
    • Глушаков опубликовал фото с Кокориным со сборов в Турции
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие